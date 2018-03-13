۴۰۷۰ تقاضای سرمایه گذاری در سامانه کارا درکردستان ثبت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، برهان صلواتی با اشاره به ثبت تقاضای این تعداد طرح سرمایه گذاری و اشتغالزایی در سامانه کارا، اظهار داشت: براساس پیش بینی های صورت گرفته، در صورت راه اندازی و اجرای این طر ح ها، ۱۵ هزار و ۳۶۵ فرصت شغلی ایجاد می شود.

وی افزود: از کل ۴۰۷۰ طرح ثبت شده در سامانه، ۲۸۴۴ طرح معادل ۷۰ درصد کل طرح ها در حوزه اشتغال پایدار روستایی و عشایری و ۱۲۶۶ طرح نیز مربوط به تسهیلات اشتغال فراگیر است که از این میزان؛ ۳۷۷طرح فراگیر با مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومان به شبکه بانکی ارجاع و سایر طرح ها درحال بررسی و ارجاع است .

وی گفت: از محل اعتبارات روستایی نیز برابر هماهنگی بعمل آمده با دستگاهای اجرایی و شبکه بانکی درقالب صورتجلسه کارگروه، مبلغ ۱۰۲ میلیارد تومان به شبکه بانکی ارجاع شده است .

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان افزود: ۳۲۷ نفر از ۱۲۲۶ متقاضی اشتغال فراگیر، تاکنون تقاضای خود را در سامانه نهایی نکرده اند و بدلیل این عدم بارگزاری اطلاعات، درخواست آنها به دستگاه اجرایی شهرستان ارجاع نشده است .

وی ادامه داد: ۲۱۹ مورد از طرح های ثبت شده اشتغال فراگیر که کامل و بدون نقص بوده اند به دستگاه اجرایی ارجاع گردیده اما تاکنون دستگاه اجرایی در مورد این طرح ها اقدامی نکرده اند.

صلواتی اظهار داشت: ۲۸۰ مورد دیگر از طرح های متقاضیان اشتغال فراگیر در حال بررسی و اقدام کارگروه های اشتغال شهرستانی است .

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: بیشترین آمار طرح های معرفی شده به بانک های عامل مربوط به شهرستان قروه با ۱۲۹ مورد و کمترین آمار هم یک مورد مربوط به شهرستان سروآباد است.