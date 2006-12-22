یک دانشمند روسی به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال سرگئی ساوچنکوف رئیس شاخه سیبری FSB ، جانشین سازمان مخوف ک.گ. ب اعلام کرد : اولگ کوروبینیچف رئیس آزمایشگاه آکادمی علوم نووسیبیرسکف سیبری، اطلاعاتی را در اختیار مرکز تحقیقاتی وزارت دفاع آمریکا قرارداده است.

وی همچنین افزود : این داشنمند روسی در برابر دادن اطلاعات فناوری موشکی، ازاین مرکز پول دریافت کرده است .

این ژنرال روسی به تاریخ آغاز محاکمه این دانشمند که مانند تمام پرونده های جاسوسی درروسیه پشت درهای بسته برگزار

می شود، اشاره ای نکرد.

گروههای حقوق بشر روسیه بارها به اتهامات جاسوسی که در سالهای اخیر دولت این کشور به دانشمندانی وارد می کند که تماسهایی با آزمایشگاههای تحقیقاتی خارجی دارند؛اعتراض کرده اند .

درمیان جنجالی ترین پرونده های مربوط به جاسوسی دانشمندان روسی می توان به والنتین دنیلف که در سال 2004 به اتهام جاسوسی برای چین به 14 سال زندان و ایگور سوتیاگین که به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 15 سال حبس محکوم شدند ، اشاره کرد.