همدردی بختیاری ها با خانواده های جانباختگان هواپیمای ترکیه ای

به گزارش خبرنگار مهر، گروه های مختلف مردمی و سازمان مردم نهاد در استان چهارمحال و بختیاری با انتشار اعلامیه ها و چاب بنرها با خانواده های جانباختگان هواپیمای ترکیه ای ابراز همدردی کردند.

تعدادی از بختیاری ها به نمایندگی از مردم منطقه مشایخ شهرستان کیار(محل سقوط هواپیما) به هتل محل اقامت خانواده قربانیان حادثه رفتند و با خانواده های جانباختگان هواپیمای ترکیه ای ابراز همدردی کردند.

بختیاری ها اعلام کرده اند که با رضایت خانواده قربانیان حاضر به احداث یادمانی در منطقه سقوط هواپیما هستند.

هواپیمای خصوصی مسیر شارجه امارات - استانبول روز یکشنبه 20 اسفند 96 در منطقه مشایخ بختیاری با کوه برخورد کرد و تمام ۱۱ سرنشین آن جان باختند.