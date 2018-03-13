تمهیدات انتظامی ایلام استان ایلام برای چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرنگار مهر، مردم با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال با خانه تکانی و خرید شب عید به جنب و جوش می افتند و با شور و شوق خاصی خود را برای استقبال از نوروز آماده می کنند.

اما در این بین عده ای هستند که با فروش ترقه و مواد منفجره روزهای پایانی سال را به لحظاتی پراضطراب برای خانواده ها تبدیل می کنند.

مردم مواد محترقه انفجاری استفاده نکنند

سردار نورعلی یاری فرمانده انتظامی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مردم استان تاکید می کنیم که با توجه به این که در آستانه چهارشنبه آخر سال هستیم به توصیه های پلیس توجه کنند.

فرمانده انتظامی ایلام افزود: چهارشنبه آخر سال که یک ایام شادی است در گوشه ای از استان و یا در خانواده ها تبدیل به عزا نکنیم.

وی افزود: از مواد محترقه انفجاری خطرناک استفاده نکنند و نکته دوم این که با توجه به این که پنجشنبه آخر سال نزدیک است قطع به یقین در بین مردم کشورمان به ویژه استان رسم و رسوم سنتی است که به زیارت بقاع متبرکه و زیارت قبورشان می روند.

نظم و آرامش بهاری

یاری اضافه کرد: در این راستا از هم استانی درخواست می کنیم به توصیه های پلیس توجه کنند و از سبقت و سرعت غیر مجاز پرهیز کنند.

وی ظهار داشت: بر آن هستیم که یک نظم و آرامش بهاری خوبی را برای مردم رقم بزنیم از مواد محترقه خطرناک استفاده نکنند.

سردار یاری با اشاره به پنجشنبه آخر سال اضافه کرد: در پنجشنبه آخر سال در بین مردم کشور به ویژه استان رفتن به زیارت بقاع متبرکه و قبور به عنوان رسم و یک سنت است حتما به توصیه های پلیس راه توجه کنند از سرعت و سبقت خودداری کنند همکاری مستمری مردم استان در مسیر جاده ها با پلیس راه و راهور در سطح استان داشته باشند.