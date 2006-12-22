100 مصوبه هیات دولت برای تسریع در آبادانی کرمانشاه / مجموعه گزارشها و تصاویر خبرگزاری مهر از سفر رئیس جمهور به کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهمترین مصوبات بیست وسومین جلسه هیات دولت که در محل استانداری کرمانشاه تشکیل شد به این شرح است: - اختصاص معادل ارزی حداقل مبلغ 3600 میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی جهت طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی (غیردولتی) با اولویت طرح های بخش صنعت و معدن وکشاورزی در استان

- اختصاص مبلغ 442 میلیارد ریال در سال 85 برای احداث ، تکمیل ، تجهیز و یا توسعه پروژههای تملک دارایی استان کرمانشاه از محل اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1385

- پرداخت مابه التفاوت نرخ سود و کارمزد، حداقل 6500 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور اجرای طرح های اشتغالزایی دارای توجیه فنی و اقتصادی ازسوی وزارت کار وامور اجتماعی همچنین تسهیلات اشتغالزایی سهم استان به مبلغ 2376 میلیارد ریال مربوط به سال 84 تا پایان امسال قابل جذب خواهد بود

اختصاص معادل ارزی مبلغ 140 میلیارد ریال تسهیلات مالی (فاینانس) برای احیاء بافت های فرسوده شهری واجد شرایط استان توسط وزارت کشوراختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال وام قرض الحسنه ضروری، ودیعه مسکن، درمان ، تحصیل و ازدواج (با اولویت ) ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبررسی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در اسلام آباد غرب توسط معاونت اجرایی ریاست جمهوریبررسی راهکارهای لازم برای بازگشایی مرز خسروی از سوی وزارت کشور و ارائه پیشنهادهای لازم به هیات وزیراناحداث و راه اندازی کارخانه خودرو سازی یا قطعه سازی در استان کرمانشاه براساس توافق صورت گرفته میان سازمان تامین اجتماعی و شرکت شستا با شرکت ایران خودرو و استانداری کرمانشاهانجام مطالعات امکانسنجی شهرکهای صنعتی درشهرستان دالاهو و شهرک صنعتی شماره 2 اسلام آباد غرب و بررسی ایجاد ناحیه صنعتی شهرستان ثلاث باباجانی توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور و ارائه نتایج به هیات وزیران جهت اتخاذ تصمیمایجاد واحد صنایع بزرگ تولید قند به صورت مشارکت 80 درصد توسط بخش غیردولتی و 20 درصد توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پس از تصویب در شورای اقتصادایجاد یک واحد صنعتی بزرگ از طرح های پیشنهادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت مشارکت 60 درصد بخش غیردولتی و 40 درصد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پس از تصویب شورای اقتصادواگذاری تا سقف 30 هزار شماره تلفن ثابت و نصب و راه اندازی تعداد 25 آنتنجدید تلفن همراه در سطح استان و برقراریارتباط تلفنی درمنزل در 200 روستا و برقراری ارتباط روستایی40 روستای دیگردرسطح استان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتاختصاص تسهیلات ارزان قیمت از محل کمک های فنی و اعتباری به منظور تأمین فضای مورد نیاز ذخیره سازی گندم و نوسازی و بهداشتی نمودن نانوایی ها در سطح استان ازسوی وزارت بازرگانیاختصاص مبلغ 5 میلیارد ریال ازسوی وزارت بازرگانیجهت توسعه و تکمیل ، تأمین زیرساخت و تجهیز محل نمایشگاه بین المللی استان با مشارکت بخش غیردولتیتأمین اعتبار مورد نیاز اجرای طرح سیلوی 20 هزار تنی سرپل ذهاب ازسوی وزارت بازرگانیبه نحوی که تا پایان سال 1386 طرح به اتمام برسداختصاص مبلغ 5 میلیارد ریال جهت ایجاد و راه اندازی پایانه صادراتی استان در مرز پرویزخان قصرشیرین ازسوی وزارت بازرگانیاختصاص مبلغ 5 میلیارد ریال تسهیلات از سوی وزارت بازرگانی به منظور تجمیع اتحادیهها و مجامع امور صنفی استانتأسیس حداقل 456 تعاونی در گرایش های مختلف اقتصادی برای ایجاد حداقل 7834 نفر فرصت شغلی با اولویت فارغ التحصیلان دانشگاهی توسط وزارت تعاونتأسیس حداقل 15 واحد تعاونی بانوان دارای توجیه فنی و اقتصادی برای بانوان فاقد شغل جویای کاراختصاص مبلغ 2 میلیارد ریال ازسوی وزارت تعاون برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تعاونی راکد ، بدون نیاز به سپرده گذاری نزد صندوق تعاون کشورتأسیس 3 تعاونی فراگیر استانی و شهرستانی به منظور فعال نمودن تعاونی های استان توسط وزارت تعاوناجرای شبکه های 3 و 4 کانال های آبیاری هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیردست سدهای مخزنی در سال 1385 توسط وزارت جهاد کشاورزیاختصاص مبلغ 8 میلیارد و 500 میلیون ریال برای صیانت و حفاظت از جنگل ها و عرصه های منابع طبیعی در سطح استان در سال 1385 ازسوی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین پیش بینی و افزایش اعتبار در لوایح بودجه سنواتی سال 1386 و طول برنامه چهارم توسعه تا سقف 30 میلیارد ریالاختصاص مبلغ 22 میلیارد ریال از محل کمک های فنی اعتباری برای تولید گوشت قرمز و شیر و همچنین اختصاص 180 میلیارد ریال به صورت تسهیلات برای بهسازی و نوسازی امور دامی استان ازسوی وزارت جهاد کشاورزیاختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال اعتبار ازسوی وزارت جهاد کشاورزی جهت اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی زیردست سدهای مخزنی در سال 1385 و همچنین افزایش 10 میلیارد ریالی اعتبار این طرح در لایحه بودجه سال آیندهاختصاص مبلغ 15 میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای عملیات آبخیز داری استان در سال 1385افزایش اعتبار پروژه راه آهن غرب کشور ازسوی وزارت راه و ترابری در لایحه متمم بودجه سال 85 و بودجه سال 1386پیش بینی اعتبار مورد نیاز اجرای راه های اسلام آباد غرب- پل دختر، محور حَمیل- کرمانشاه و جوانرود – ثلاث باباجانی و کمک به راه سنقر – کامیاران در لایحه بودجه سال 1386 ازسوی وزارت راه و ترابری پس از اخذ مجوز لازمانجاممطالعه ایجاد مرکزخدماتفناوریوکسبکار در شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه در سال 1385 و اجرای آن درسال آینده توسط سازمان صنایعکوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایرانطراحی و اجرای تصفیه خانه در شهرک صنعتی روانسر توسط سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی در سالهای 85 و 86اختصاص مبلغ 6 میلیارد ریال برای کمک به احداث و تکمیل شهرک های صنعتی کرمانشاه توسط سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران در سال 1385اتمام مطالعه و تهیه نقشه های مورد نیاز توسط وزارت صنایع و معادن تا پایان سال 86 ازجمله تکمیل مطالعات کانی آرائی منگنز جنوب شرقی کرمانشاه، نقشههای زمینشناسی وژئوشیمیاییکاربردی از نواحی امیدبخش معدنی واقع در بخش های شمالی و شمال شرق استان، نقشه های حاشیه فعالیت شرکت های نفتی برای شهرستان های قصرشیرین و سرپل ذهاباختصاص 10 میلیارد ریال کمک برای بهسازی و بازسازی شهرهای و روستاهای جنگ زده استان توسط وزارت کشوراحداث و راه اندازی پاسگاههای انتظامی مورد نیاز استان که مکان آن توسط استانداری ساخته و وزارت کشور تجهیز و معاونت اجرایی ریاست خودروهای آنرا تامین خواهند کردانجام مطالعات امکان سنجی و تسریع در شروع مراحل اجرایی طرح قطار شهری کرمانشاه ازسوی وزارت کشور تا پایان سال 1385اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال وام برای اجرای طرح های ضروری شهرداریهای استان ازسوی وزارت کشور در سال 1385اختصاص 150 دستگاه اتوبوس و 70 دستگاه مینی بوس ازسوی وزارت کشور برای تجهیز ناوگان حمل و نقل شهری استان به روش جاریاختصاص 30 دستگاه مینی بوس به آموزش و پرورش استان برای سرویس رفت و آمد دانش آموزاناختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال به صورت بلاعوض از محل قانون تجمیع عوارض برای شهرداری های شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت استان توسط وزارت کشوراختصاص تعداد 10 دستگاه کمپرسی ، 5 دستگاه مینی لودر ، 2 دستگاه فینیشر و 10 دستگاه خودرو آتش نشانی و 10 دستگاه حمل زباله ازسوی وزارت کشور برای دهیاریهای استان تا پایان سال 1385احداث 8 ایستگاه آتش نشانی در شهرهای استان توسط وزارت کشور طبق روش جاری و با رعایت الگوی سازمان شهرداری هااختصاص مبلغ 3 میلیارد ریال ازسوی وزارت کشور برای کمک به اجرای طرح های فضای سبز دارای مطالعات ملی و همچنین شبکه آب خام در سال 85 (بجر مرکز استاناختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال ازسوی وزارت کشور جهت تکمیل طرح های نیمه تمام مربوط و خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه طی سال1385آغاز عملیات اجرایی احداث 800 واحد مسکونی اجاره به شرط تملیک و مشارکتی توسط وزارت مسکن و شهر سازی در سال های 1385 و 1386آغازعملیات اجرایی احداث3400واحد مسکونی اجاره ای در سال های 85 و 86 ازسوی وزارتاحداث مراکز سلامتی در شهرستان های روانسر و دالاهو توسط وزارت مسکن و شهر سازیاختصاص مبلغ 400 میلیارد ریال از سرجمع اوراق مشارکت مندرج در بودجه سال 1385 ومعادل ارزی 200 میلیارد ریال تسهیلات مالی خارجی برای احیاء بافت فرسوده شهرکرمانشاه توسط وزارت مسکن و شهر سازیاحداث واحدهای مسکونی روستایی در استان کرمانشاه در سال 1385 از محل تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد 5% توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامیاختصاص مبلغ 36 میلیارد ریال جهت احداث 300 واحد مسکونی محرومین از محل اعتبارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و منابع غیردولتی استان به نسبت مساویاحداث 7هزار واحد مسکونی با واگذاری زمین توسط وزارت مسکن در سال 86 و اختصاص 200 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت برای بهسازی ساختمانهای استاناحداث پالایشگاه جدید کرمانشاه با مشارکت سازمان تامین اجتماعی و وزارت نفت و بخش غیر دولتیتسریع دراجرای پروژهخط انتقالگازکنگاور- صحنه-کرمانشاه- ایلام- اسلام آبادغرب ازسوی وزارت نفت به نحوی که در فصل زمستان سال جاری مورد بهره برداری قرار گیردانجام مطالعه گازرسانی به شهر باینگان ازسوی وزارت نفت تا پایان سال 1386افزایش ظرفیت پالایشگاه کرمانشاه به دوبرابرظرفیت موجود توسط وزارت نفت درطول برنامهچهارمتوسعهتسریع در استاندارد سازی شرایط زیست محیطی پالایشگاه کرمانشاه توسط وزارت نفتپیش بینی اعتبار مورد نیاز اجرای سدهای گاوشان (صحنه)،کبوتر لانه (کنگاور)، کیلانبر (جوانرود)، قشلاق (صحنه) و هواسان (سرپل ذهاب) ازسوی وزارت نیرو در لایحه بودجه سال 1386 پس از اخذ مجوز لازمپیش بینی و افزایش اعتبار ردیف مطالعات تأمین و انتقال آب استان در لوایح بودجه سال 86 و سال های آتی برنامه چهارم توسعه ازسوی وزارت نیروانجام مطالعات مرحله یک طرح تأمین آبرسانی بلند مدت شهر کرمانشاه از سد گاوشان و پیش بینی اعتبار مورد نیاز در لایحه بودجه سال 1386 ازسوی وزارت نیرواخذ مجوز احداث 2 باب آموزشکده فنی در شهرستانهای کنگاور و سنقر ازسوی وزارت آموزش و پرورش در سال 85 و تامین اعتبار مورد نیاز احداث فضاهای آموزشی، کمکآموزشی و خوابگاهی این آموزشکده ها در سال 86تکمیل پروژه های نیمه تمام با اولویت پروژه خوابگاه دانشگاه کرمانشاه با تأمین اعتبار و تسهیلات مورد نیاز در سال 1386 ازسوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریایجاد دانشگاه های پیام نور در شهرستانهای ثلاث باباجانی،قصرشیرین،روانسر،کنگاور،صحنه و دالاهو و تکمیل و تجهیز پروژه های نیمه تمام دانشگاه های پیام نور استان کرمانشاه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مبلغ15 میلیارد ریالتأمین اعتبار احداث پارک علم و فناوری کرمانشاه ازسوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 85 و پیش بینی اعتبارات تکمیلی در لایحه بودجه سال آیندهانتقال یکی از واحدهای دانشگاه رازی کرمانشاه به شهرستان اسلام آباد غربتجهیز مرکز موجود سنجش مهارتهای ساختمانی کرمانشاه ازسوی وزارت کار و امور اجتماعی در سال 1385و 86تجهیز مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ثلاث باباجانی و 4 مرکز دیگر در سطح استان توسط وزارت کار و امور اجتماعی که مکان آنرا استانداری در سال آینده ساخته و تامین خواهد کردپیش بینی اعتبار لازم برای اتمام عملیات اجرایی پروژه دانشگاه صنعتی کرمانشاه ازسوی وزارت مسکن و شهرسازی در لوایح بودجه سال های 1386 تا 1388احداث هتل در کرمانشاه، کنگاور، کرند غرب (دالاهو) و پاوه از سوی بخش غیر دولتی و با حمایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و استانداری طی مدت 2 سالایجاد پنج کمپینگ گردشگری در سطح استان ازسوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در طول برنامه چهارم توسعهساماندهی 14 روستای گردشگری و تاریخی شامل فش(کنگاور)- نوجوبران (هرسین)- کندوله (صحنه)- هجیج (پاوه)- خانقاه (پاوه)- شمشیر (پاوه)- شالان (اسلام آباد غرب)- حریر (کرمانشاه)- ورمقان (سنقر)- سرخه ریزه (دالاهو)- سراب هرسم (اسلام آباد غرب)- گلین (گیلانغرب)- چرمله علیا (سنقر) و پیران (سرپل ذهاب) جهت ایجاد جاذبه های گردشگری ازسوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگریانجام مطالعه وساماندهی پارکهای جنگلی استان توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت بهره برداری گردشگران در سال 1385ایجاد 8 موزه مردم شناسی شامل صحنه – دالاهو – پاوه – قصرشیرین – جوانرود – موزه طب کرمانشاه - موزه سنجش و موزه هنرهای سنتی و صنایع دستی کرمانشاه در سطح استان ازسوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال 1385 و 86اختصاص مبلغ 15 میلیارد ریال جهت تکمیل و راه اندازی موزه منطقه ای کرمانشاه در سال 1385 به نحوی که مبلغ 5/3 میلیارد ریال توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مبلغ 5/11 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی تأمین شوداختصاص مبلغ 4 میلیارد ریال از محل اعتبارات مربوط جهت خرید اشیاء تاریخی ، فرهنگی و مردم شناسی کرمانشاه از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال 1385مطالعه و احداث پارک حیات وحش طبیعی شیرگاه در شهر کرمانشاه طی دو سال 1385 و 1386 با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگریاختصاص مبلغ یک میلیارد ریال ازسوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت ایجاد سیستم حفاظتی مناطق و مخازن امن برای موزه های استان از محل اعتبارات مربوط در سال 1385اختصاص مبلغ 15 میلیارد ریال ازسوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت تملک اراضی واقع در عرصه آثار تاریخی مناطق: طاق بستان (کرمانشاه)- شیرگاه خسروپرویز (کرمانشاه)- بیستون (هرسین)- معبد آناهیتا (کنگاور)- کاخ خسروپرویز (کرمانشاه)- چهارقابی (قصرشیرین) و قلعه یزدگرد (دالاهو) به نسبت مساوی از محل اعتبارات سازمان و استانپیش بینی اعتبار طرح جامع ساماندهی مجموعه تاریخی بیستون در شهر ستان هرسین در لایحه بودجه سال 1386 ازسوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگریاختصاص مبلغ 15 میلیارد ریال برای مرمت و احیاء کاروانسراهای بیستون، ماهیدشت و قصرشیرین، معبد آناهیتا (کنگاور) و محور ساسانیقصرشیرین و همچنین4 دهنه از پلهای تاریخی استان به نسبت مساوی از محل اعتبارات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و اعتبارات استانی در سال 1385و 86اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال برای احیاء و مرمت بازار کرمانشاه با مشارکت بخش غیردولتی به نحوی که 50 درصد بخش غیردولتی از طریق خودیاری ، 25 درصد از محل اعتبارات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و 25 درصد از سوی استانداری کرمانشاهتعیین 30 منطقه جدید در شهرستانهای مختلف استان توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تا در لوایح بودجه سالهای آینده اعتبارات لازم برای ایجاد زیر ساختها از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی لحاظ شوداضافه نمودن مبلغ 60 میلیارد ریال توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت احداث مرکز تولید و پخش شبکه استانی زاگرس و یک استودیوی دیجیتال موسیقی و چهار مجموعه تولید انیمیشن به اعتبارات طرح در لایحه بودجه سال 1386 به نحوی که پروژه مذکور در سال 1386 به بهره برداری برسداختصاص مبلغ 2/13 میلیارد ریال برای احداث 33 ایستگاه 4 برنامه ای در سطح استان و در روستاهای فاقد پوشش تلویزیونی در سال 1386اختصاص مبلغ 5/27 میلیارد ریال جهت تبدیل 110 فرستنده تک برنامه ای به چهاربرنامه ای از محل اعتبارات استان و سازمان به نسبت مساوی تا پایان سال 1387اختصاص مبلغ 6 میلیارد ریال برای راه اندازی شبکه آموزش در شهرهای سنقر، قصرشیرین، پاوه، کنگاور و گیلان غرب تا پایان سال 1386اختصاص مبلغ 2 میلیارد ریال برای کمک به طرح های گردشگری استان ازسوی وزارت کشورتکمیل و تجهیز تالار مرکزی (مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری ) شهر کرمانشاه در سال 86اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال برای تکمیل و تجهیز مراکز فرهنگی و هنری و کتابخانه های عمومی در شهرستانهای مختلف استان در سال 86اختصاص 3 میلیارد ریال برای بازسازی و مرمت بقاع متبرکه توسط سازمان اوقافتأمین اعتبار مورد نیاز احداث مرکز سوختگی غرب کشور با احتساب 30 تختخواب عادی و 20 تختدر سال 1385 ازسوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیراهاندازی، توسعه، تجهیز و بهینهسازی مرکزسوختگی(تروماسنتر) دربیمارستان اسلامآبادغرب ازسوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیپیش بینی اعتبار مطالعه گسترش بیمارستان اسلامآبادغرب تا 200 تختخواب در سال 85 و احداث آن در سال 1386 ازسوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیاحداث 26 خانه پزشک به ترتیب در سنقر 6 باب، صحنه 3 باب، پاوه 5 باب و کنگاور و گیلان غرب هرکدام 6 باب توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتجهیز8 پایگاه امداد جادهای به آمبولانس بنز و امکانات مورد نیاز ازسوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیاختصاص مبلغ یک میلیارد ریال ازسوی وزارت بهداشت جهت تجهیز مرکز آموزش بیماری های رفتاری در کرمانشاه و بهسازی کامل ساختمان این مرکز از محل اعتبارات استانی تا پایان امسالراه اندازی دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشروط به تامین مکان ، امکانات و تجهیزات و آزمایشگاه از سوی استانداریاختصاص سی تی اسکن ، آنژیوگرافی و رادیوتراپی(هر کدام یک دستگاه) توسط وزارت بهداشت برای بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی استاناختصاص معادل ارزی 5/13 میلیارد ریال از منابع ریاست جمهوری به وزارت بهداشت به منظور تجهیز مراکز آزمایشگاهی و بیمارستانی وزارت بهداشت در استانتأمین اعتبار تکمیل بیمارستان 48 تختخوابی سرپل ذهاب در سال 1385 ازسوی وزارت مسکنتأمین اعتبار تکمیل بیمارستان سنقر ازسوی وزارت مسکن و شهرسازی در سال 1385 و پیش بینی اعتبار در لایحه بودجه سال 1386پیش بینی اعتبار برای تقویت سازه موجود و تکمیل بیمارستان تخصصی100 تختخوابی کودکان دکتر محمدکرمانشاهی ازسوی وزارت مسکن و شهرسازی در لوایح بودجه سال آیندهاحداث و تجهیز 29 سالن ورزشی (دختران و پسران) در شهرستانهای مختلف استان با همکاری وزارت نفت و سازمان تربیت بدنیپیش بینی اعتبار مورد نیاز طرح جامع احداث دهکده المپیک شهرکرمانشاه ازسوی سازمان تربیت بدنی در لایحه بودجه سال 1386 و لوایح بودجه سال های برنامه چهارم برای افتتاح طرح مذکور تا پایان سال 1388احداث،تکمیل و تجهیز مراکز ورزشی کارگران استان با اعتبار 30 میلیارد ریال توسط وزارت کار