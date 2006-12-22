100 مصوبه هیات دولت برای تسریع در آبادانی کرمانشاه / مجموعه گزارشها و تصاویر خبرگزاری مهر از سفر رئیس جمهور به کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهمترین مصوبات بیست وسومین جلسه هیات دولت که در محل استانداری کرمانشاه تشکیل شد به این شرح است: - اختصاص معادل ارزی حداقل مبلغ 3600 میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی جهت طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی (غیردولتی) با اولویت طرح های بخش صنعت و معدن وکشاورزی در استان
- اختصاص مبلغ 442 میلیارد ریال در سال 85 برای احداث ، تکمیل ، تجهیز و یا توسعه پروژههای تملک دارایی استان کرمانشاه از محل اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1385
- پرداخت مابه التفاوت نرخ سود و کارمزد، حداقل 6500 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور اجرای طرح های اشتغالزایی دارای توجیه فنی و اقتصادی ازسوی وزارت کار وامور اجتماعی همچنین تسهیلات اشتغالزایی سهم استان به مبلغ 2376 میلیارد ریال مربوط به سال 84 تا پایان امسال قابل جذب خواهد بود
-اختصاص معادل ارزی مبلغ 140 میلیارد ریال تسهیلات مالی (فاینانس) برای احیاء بافت های فرسوده شهری واجد شرایط استان توسط وزارت کشور .
-اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال وام قرض الحسنه ضروری، ودیعه مسکن، درمان ، تحصیل و ازدواج (با اولویت ) ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-بررسی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در اسلام آباد غرب توسط معاونت اجرایی ریاست جمهوری
-بررسی راهکارهای لازم برای بازگشایی مرز خسروی از سوی وزارت کشور و ارائه پیشنهادهای لازم به هیات وزیران
-احداث و راه اندازی کارخانه خودرو سازی یا قطعه سازی در استان کرمانشاه براساس توافق صورت گرفته میان سازمان تامین اجتماعی و شرکت شستا با شرکت ایران خودرو و استانداری کرمانشاه
-انجام مطالعات امکانسنجی شهرکهای صنعتی درشهرستان دالاهو و شهرک صنعتی شماره 2 اسلام آباد غرب و بررسی ایجاد ناحیه صنعتی شهرستان ثلاث باباجانی توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور و ارائه نتایج به هیات وزیران جهت اتخاذ تصمیم
-ایجاد واحد صنایع بزرگ تولید قند به صورت مشارکت 80 درصد توسط بخش غیردولتی و 20 درصد توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پس از تصویب در شورای اقتصاد .
-ایجاد یک واحد صنعتی بزرگ از طرح های پیشنهادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت مشارکت 60 درصد بخش غیردولتی و 40 درصد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پس از تصویب شورای اقتصاد .
-واگذاری تا سقف 30 هزار شماره تلفن ثابت و نصب و راه اندازی تعداد 25 آنتن BTS جدید تلفن همراه در سطح استان و برقراریارتباط تلفنی درمنزل در 200 روستا و برقراری ارتباط روستایی40 روستای دیگردرسطح استان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-اختصاص تسهیلات ارزان قیمت از محل کمک های فنی و اعتباری به منظور تأمین فضای مورد نیاز ذخیره سازی گندم و نوسازی و بهداشتی نمودن نانوایی ها در سطح استان ازسوی وزارت بازرگانی
-اختصاص مبلغ 5 میلیارد ریال ازسوی وزارت بازرگانیجهت توسعه و تکمیل ، تأمین زیرساخت و تجهیز محل نمایشگاه بین المللی استان با مشارکت بخش غیردولتی
-تأمین اعتبار مورد نیاز اجرای طرح سیلوی 20 هزار تنی سرپل ذهاب ازسوی وزارت بازرگانیبه نحوی که تا پایان سال 1386 طرح به اتمام برسد .
-اختصاص مبلغ 5 میلیارد ریال جهت ایجاد و راه اندازی پایانه صادراتی استان در مرز پرویزخان قصرشیرین ازسوی وزارت بازرگانی
-اختصاص مبلغ 5 میلیارد ریال تسهیلات از سوی وزارت بازرگانی به منظور تجمیع اتحادیهها و مجامع امور صنفی استان .
-تأسیس حداقل 456 تعاونی در گرایش های مختلف اقتصادی برای ایجاد حداقل 7834 نفر فرصت شغلی با اولویت فارغ التحصیلان دانشگاهی توسط وزارت تعاون.
-تأسیس حداقل 15 واحد تعاونی بانوان دارای توجیه فنی و اقتصادی برای بانوان فاقد شغل جویای کار
-اختصاص مبلغ 2 میلیارد ریال ازسوی وزارت تعاون برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تعاونی راکد ، بدون نیاز به سپرده گذاری نزد صندوق تعاون کشور .
-تأسیس 3 تعاونی فراگیر استانی و شهرستانی به منظور فعال نمودن تعاونی های استان توسط وزارت تعاون
-اجرای شبکه های 3 و 4 کانال های آبیاری هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیردست سدهای مخزنی در سال 1385 توسط وزارت جهاد کشاورزی
-اختصاص مبلغ 8 میلیارد و 500 میلیون ریال برای صیانت و حفاظت از جنگل ها و عرصه های منابع طبیعی در سطح استان در سال 1385 ازسوی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین پیش بینی و افزایش اعتبار در لوایح بودجه سنواتی سال 1386 و طول برنامه چهارم توسعه تا سقف 30 میلیارد ریال .
-اختصاص مبلغ 22 میلیارد ریال از محل کمک های فنی اعتباری برای تولید گوشت قرمز و شیر و همچنین اختصاص 180 میلیارد ریال به صورت تسهیلات برای بهسازی و نوسازی امور دامی استان ازسوی وزارت جهاد کشاورزی
-اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال اعتبار ازسوی وزارت جهاد کشاورزی جهت اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی زیردست سدهای مخزنی در سال 1385 و همچنین افزایش 10 میلیارد ریالی اعتبار این طرح در لایحه بودجه سال آینده
-اختصاص مبلغ 15 میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای عملیات آبخیز داری استان در سال 1385
-افزایش اعتبار پروژه راه آهن غرب کشور ازسوی وزارت راه و ترابری در لایحه متمم بودجه سال 85 و بودجه سال 1386
-پیش بینی اعتبار مورد نیاز اجرای راه های اسلام آباد غرب- پل دختر، محور حَمیل- کرمانشاه و جوانرود – ثلاث باباجانی و کمک به راه سنقر – کامیاران در لایحه بودجه سال 1386 ازسوی وزارت راه و ترابری پس از اخذ مجوز لازم
-انجاممطالعه ایجاد مرکزخدماتفناوریوکسبکار در شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه در سال 1385 و اجرای آن درسال آینده توسط سازمان صنایعکوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران .
-طراحی و اجرای تصفیه خانه در شهرک صنعتی روانسر توسط سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی در سالهای 85 و 86
-اختصاص مبلغ 6 میلیارد ریال برای کمک به احداث و تکمیل شهرک های صنعتی کرمانشاه توسط سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران در سال 1385 .
-اتمام مطالعه و تهیه نقشه های مورد نیاز توسط وزارت صنایع و معادن تا پایان سال 86 ازجمله تکمیل مطالعات کانی آرائی منگنز جنوب شرقی کرمانشاه، نقشههای زمینشناسی وژئوشیمیاییکاربردی از نواحی امیدبخش معدنی واقع در بخش های شمالی و شمال شرق استان، نقشه های حاشیه فعالیت شرکت های نفتی برای شهرستان های قصرشیرین و سرپل ذهاب .
-اختصاص 10 میلیارد ریال کمک برای بهسازی و بازسازی شهرهای و روستاهای جنگ زده استان توسط وزارت کشور
-احداث و راه اندازی پاسگاههای انتظامی مورد نیاز استان که مکان آن توسط استانداری ساخته و وزارت کشور تجهیز و معاونت اجرایی ریاست خودروهای آنرا تامین خواهند کرد.
-انجام مطالعات امکان سنجی و تسریع در شروع مراحل اجرایی طرح قطار شهری کرمانشاه ازسوی وزارت کشور تا پایان سال 1385 .
-اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال وام برای اجرای طرح های ضروری شهرداریهای استان ازسوی وزارت کشور در سال 1385 .
-اختصاص 150 دستگاه اتوبوس و 70 دستگاه مینی بوس ازسوی وزارت کشور برای تجهیز ناوگان حمل و نقل شهری استان به روش جاری .
-اختصاص 30 دستگاه مینی بوس به آموزش و پرورش استان برای سرویس رفت و آمد دانش آموزان
-اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال به صورت بلاعوض از محل قانون تجمیع عوارض برای شهرداری های شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت استان توسط وزارت کشور.
-اختصاص تعداد 10 دستگاه کمپرسی ، 5 دستگاه مینی لودر ، 2 دستگاه فینیشر و 10 دستگاه خودرو آتش نشانی و 10 دستگاه حمل زباله ازسوی وزارت کشور برای دهیاریهای استان تا پایان سال 1385 .
-احداث 8 ایستگاه آتش نشانی در شهرهای استان توسط وزارت کشور طبق روش جاری و با رعایت الگوی سازمان شهرداری ها .
-اختصاص مبلغ 3 میلیارد ریال ازسوی وزارت کشور برای کمک به اجرای طرح های فضای سبز دارای مطالعات ملی و همچنین شبکه آب خام در سال 85 (بجر مرکز استان)
-اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال ازسوی وزارت کشور جهت تکمیل طرح های نیمه تمام مربوط و خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه طی سال1385 .
-آغاز عملیات اجرایی احداث 800 واحد مسکونی اجاره به شرط تملیک و مشارکتی توسط وزارت مسکن و شهر سازی در سال های 1385 و 1386 .
-آغازعملیات اجرایی احداث3400واحد مسکونی اجاره ای در سال های 85 و 86 ازسوی وزارت
-احداث مراکز سلامتی در شهرستان های روانسر و دالاهو توسط وزارت مسکن و شهر سازی
-اختصاص مبلغ 400 میلیارد ریال از سرجمع اوراق مشارکت مندرج در بودجه سال 1385 ومعادل ارزی 200 میلیارد ریال تسهیلات مالی خارجی برای احیاء بافت فرسوده شهرکرمانشاه توسط وزارت مسکن و شهر سازی
-احداث واحدهای مسکونی روستایی در استان کرمانشاه در سال 1385 از محل تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد 5% توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی .
-اختصاص مبلغ 36 میلیارد ریال جهت احداث 300 واحد مسکونی محرومین از محل اعتبارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و منابع غیردولتی استان به نسبت مساوی .
-احداث 7هزار واحد مسکونی با واگذاری زمین توسط وزارت مسکن در سال 86 و اختصاص 200 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت برای بهسازی ساختمانهای استان
-احداث پالایشگاه جدید کرمانشاه با مشارکت سازمان تامین اجتماعی و وزارت نفت و بخش غیر دولتی
-تسریع دراجرای پروژهخط انتقالگازکنگاور- صحنه-کرمانشاه- ایلام- اسلام آبادغرب ازسوی وزارت نفت به نحوی که در فصل زمستان سال جاری مورد بهره برداری قرار گیرد .
-انجام مطالعه گازرسانی به شهر باینگان ازسوی وزارت نفت تا پایان سال 1386.
-افزایش ظرفیت پالایشگاه کرمانشاه به دوبرابرظرفیت موجود توسط وزارت نفت درطول برنامهچهارمتوسعه.
-تسریع در استاندارد سازی شرایط زیست محیطی پالایشگاه کرمانشاه توسط وزارت نفت .
-پیش بینی اعتبار مورد نیاز اجرای سدهای گاوشان (صحنه)،کبوتر لانه (کنگاور)، کیلانبر (جوانرود)، قشلاق (صحنه) و هواسان (سرپل ذهاب) ازسوی وزارت نیرو در لایحه بودجه سال 1386 پس از اخذ مجوز لازم
-پیش بینی و افزایش اعتبار ردیف مطالعات تأمین و انتقال آب استان در لوایح بودجه سال 86 و سال های آتی برنامه چهارم توسعه ازسوی وزارت نیرو
-انجام مطالعات مرحله یک طرح تأمین آبرسانی بلند مدت شهر کرمانشاه از سد گاوشان و پیش بینی اعتبار مورد نیاز در لایحه بودجه سال 1386 ازسوی وزارت نیرو
-اخذ مجوز احداث 2 باب آموزشکده فنی در شهرستانهای کنگاور و سنقر ازسوی وزارت آموزش و پرورش در سال 85 و تامین اعتبار مورد نیاز احداث فضاهای آموزشی، کمکآموزشی و خوابگاهی این آموزشکده ها در سال 86
-تکمیل پروژه های نیمه تمام با اولویت پروژه خوابگاه دانشگاه کرمانشاه با تأمین اعتبار و تسهیلات مورد نیاز در سال 1386 ازسوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-ایجاد دانشگاه های پیام نور در شهرستانهای ثلاث باباجانی،قصرشیرین،روانسر،کنگاور،صحنه و دالاهو و تکمیل و تجهیز پروژه های نیمه تمام دانشگاه های پیام نور استان کرمانشاه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مبلغ15 میلیارد ریال
-تأمین اعتبار احداث پارک علم و فناوری کرمانشاه ازسوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 85 و پیش بینی اعتبارات تکمیلی در لایحه بودجه سال آینده .
-انتقال یکی از واحدهای دانشگاه رازی کرمانشاه به شهرستان اسلام آباد غرب
-تجهیز مرکز موجود سنجش مهارتهای ساختمانی کرمانشاه ازسوی وزارت کار و امور اجتماعی در سال 1385و 86 .
-تجهیز مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ثلاث باباجانی و 4 مرکز دیگر در سطح استان توسط وزارت کار و امور اجتماعی که مکان آنرا استانداری در سال آینده ساخته و تامین خواهد کرد
-پیش بینی اعتبار لازم برای اتمام عملیات اجرایی پروژه دانشگاه صنعتی کرمانشاه ازسوی وزارت مسکن و شهرسازی در لوایح بودجه سال های 1386 تا 1388 .
-احداث هتل در کرمانشاه، کنگاور، کرند غرب (دالاهو) و پاوه از سوی بخش غیر دولتی و با حمایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و استانداری طی مدت 2 سال.
-ایجاد پنج کمپینگ گردشگری در سطح استان ازسوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در طول برنامه چهارم توسعه .
-ساماندهی 14 روستای گردشگری و تاریخی شامل فش(کنگاور)- نوجوبران (هرسین)- کندوله (صحنه)- هجیج (پاوه)- خانقاه (پاوه)- شمشیر (پاوه)- شالان (اسلام آباد غرب)- حریر (کرمانشاه)- ورمقان (سنقر)- سرخه ریزه (دالاهو)- سراب هرسم (اسلام آباد غرب)- گلین (گیلانغرب)- چرمله علیا (سنقر) و پیران (سرپل ذهاب) جهت ایجاد جاذبه های گردشگری ازسوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .
-انجام مطالعه وساماندهی پارکهای جنگلی استان توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت بهره برداری گردشگران در سال 1385.
-ایجاد 8 موزه مردم شناسی شامل صحنه – دالاهو – پاوه – قصرشیرین – جوانرود – موزه طب کرمانشاه - موزه سنجش و موزه هنرهای سنتی و صنایع دستی کرمانشاه در سطح استان ازسوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال 1385 و 86.
-اختصاص مبلغ 15 میلیارد ریال جهت تکمیل و راه اندازی موزه منطقه ای کرمانشاه در سال 1385 به نحوی که مبلغ 5/3 میلیارد ریال توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مبلغ 5/11 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی تأمین شود
-اختصاص مبلغ 4 میلیارد ریال از محل اعتبارات مربوط جهت خرید اشیاء تاریخی ، فرهنگی و مردم شناسی کرمانشاه از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال 1385 .
-مطالعه و احداث پارک حیات وحش طبیعی شیرگاه در شهر کرمانشاه طی دو سال 1385 و 1386 با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
-اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال ازسوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت ایجاد سیستم حفاظتی مناطق و مخازن امن برای موزه های استان از محل اعتبارات مربوط در سال 1385 .
-اختصاص مبلغ 15 میلیارد ریال ازسوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت تملک اراضی واقع در عرصه آثار تاریخی مناطق: طاق بستان (کرمانشاه)- شیرگاه خسروپرویز (کرمانشاه)- بیستون (هرسین)- معبد آناهیتا (کنگاور)- کاخ خسروپرویز (کرمانشاه)- چهارقابی (قصرشیرین) و قلعه یزدگرد (دالاهو) به نسبت مساوی از محل اعتبارات سازمان و استان .
-پیش بینی اعتبار طرح جامع ساماندهی مجموعه تاریخی بیستون در شهر ستان هرسین در لایحه بودجه سال 1386 ازسوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
-اختصاص مبلغ 15 میلیارد ریال برای مرمت و احیاء کاروانسراهای بیستون، ماهیدشت و قصرشیرین، معبد آناهیتا (کنگاور) و محور ساسانیقصرشیرین و همچنین4 دهنه از پلهای تاریخی استان به نسبت مساوی از محل اعتبارات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و اعتبارات استانی در سال 1385و 86 .
-اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال برای احیاء و مرمت بازار کرمانشاه با مشارکت بخش غیردولتی به نحوی که 50 درصد بخش غیردولتی از طریق خودیاری ، 25 درصد از محل اعتبارات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و 25 درصد از سوی استانداری کرمانشاه .
-تعیین 30 منطقه جدید در شهرستانهای مختلف استان توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تا در لوایح بودجه سالهای آینده اعتبارات لازم برای ایجاد زیر ساختها از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی لحاظ شود.
-اضافه نمودن مبلغ 60 میلیارد ریال توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت احداث مرکز تولید و پخش شبکه استانی زاگرس و یک استودیوی دیجیتال موسیقی و چهار مجموعه تولید انیمیشن به اعتبارات طرح در لایحه بودجه سال 1386 به نحوی که پروژه مذکور در سال 1386 به بهره برداری برسد
-اختصاص مبلغ 2/13 میلیارد ریال برای احداث 33 ایستگاه 4 برنامه ای در سطح استان و در روستاهای فاقد پوشش تلویزیونی در سال 1386 .
-اختصاص مبلغ 5/27 میلیارد ریال جهت تبدیل 110 فرستنده تک برنامه ای به چهاربرنامه ای از محل اعتبارات استان و سازمان به نسبت مساوی تا پایان سال 1387 .
-اختصاص مبلغ 6 میلیارد ریال برای راه اندازی شبکه آموزش در شهرهای سنقر، قصرشیرین، پاوه، کنگاور و گیلان غرب تا پایان سال 1386
-اختصاص مبلغ 2 میلیارد ریال برای کمک به طرح های گردشگری استان ازسوی وزارت کشور
-تکمیل و تجهیز تالار مرکزی (مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری ) شهر کرمانشاه در سال 86
-اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال برای تکمیل و تجهیز مراکز فرهنگی و هنری و کتابخانه های عمومی در شهرستانهای مختلف استان در سال 86
-اختصاص 3 میلیارد ریال برای بازسازی و مرمت بقاع متبرکه توسط سازمان اوقاف
-تأمین اعتبار مورد نیاز احداث مرکز سوختگی غرب کشور با احتساب 30 تختخواب عادی و 20 تخت BICU در سال 1385 ازسوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .
-راهاندازی، توسعه، تجهیز و بهینهسازی مرکزسوختگی(تروماسنتر) دربیمارستان اسلامآبادغرب ازسوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .
-پیش بینی اعتبار مطالعه گسترش بیمارستان اسلامآبادغرب تا 200 تختخواب در سال 85 و احداث آن در سال 1386 ازسوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
-احداث 26 خانه پزشک به ترتیب در سنقر 6 باب، صحنه 3 باب، پاوه 5 باب و کنگاور و گیلان غرب هرکدام 6 باب توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
-تجهیز8 پایگاه امداد جادهای به آمبولانس بنز و امکانات مورد نیاز ازسوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
-اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال ازسوی وزارت بهداشت جهت تجهیز مرکز آموزش بیماری های رفتاری در کرمانشاه و بهسازی کامل ساختمان این مرکز از محل اعتبارات استانی تا پایان امسال.
-راه اندازی دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشروط به تامین مکان ، امکانات و تجهیزات و آزمایشگاه از سوی استانداری
-اختصاص سی تی اسکن ، آنژیوگرافی و رادیوتراپی(هر کدام یک دستگاه) توسط وزارت بهداشت برای بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی استان
-اختصاص معادل ارزی 5/13 میلیارد ریال از منابع ریاست جمهوری به وزارت بهداشت به منظور تجهیز مراکز آزمایشگاهی و بیمارستانی وزارت بهداشت در استان
-تأمین اعتبار تکمیل بیمارستان 48 تختخوابی سرپل ذهاب در سال 1385 ازسوی وزارت مسکن
-تأمین اعتبار تکمیل بیمارستان سنقر ازسوی وزارت مسکن و شهرسازی در سال 1385 و پیش بینی اعتبار در لایحه بودجه سال 1386 .
-پیش بینی اعتبار برای تقویت سازه موجود و تکمیل بیمارستان تخصصی100 تختخوابی کودکان دکتر محمدکرمانشاهی ازسوی وزارت مسکن و شهرسازی در لوایح بودجه سال آینده.
-احداث و تجهیز 29 سالن ورزشی (دختران و پسران) در شهرستانهای مختلف استان با همکاری وزارت نفت و سازمان تربیت بدنی
-پیش بینی اعتبار مورد نیاز طرح جامع احداث دهکده المپیک شهرکرمانشاه ازسوی سازمان تربیت بدنی در لایحه بودجه سال 1386 و لوایح بودجه سال های برنامه چهارم برای افتتاح طرح مذکور تا پایان سال 1388
-احداث،تکمیل و تجهیز مراکز ورزشی کارگران استان با اعتبار 30 میلیارد ریال توسط وزارت کار
نظر شما