کاراته کاهای قزوینی راهی هلند شدند

به گزارش خبرنگارمهر، بهمن عسگری، علی اصغر آسیابری و امیر رضا میرزایی سه ملی پوش قزوینی در ترکیب تیم ملی کاراته بزرگسالان صبح امروز برای شرکت در سومین مرحله لیگ جهانی کاراته وان ۲۰۱۸ راهی هلند شدند.

مجید حسن نیای دیلمی دیگر ملی پوش استان به علت مصدومیت در رقابت های لیگ برتر کشور، از حضور در این مرحله لیگ جهانی باز ماند.

حسین صمدی از قزوین بعنوان مربی، تیم ملی را در این رقابت ها همراهی می کند.

این رقابت ها طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ اسفند ماه در روتردام هلند برگزار می شود.

هفته هشتم مسابقات فوتسال لیگ برتر بزرگسالان استان در بیدستان برگزار شد

در بازی های این هفته، تیم الماس غرب آبگرم ۷ بر صفر شهدای زینبیه را مغلوب کرد. تیم استقلال شال ۵ بر ۱ سپاکو قزوین را برد، شهرداری شال با حساب ۵ بر ۳ ستارگان اسفرورین را مغلوب کرد.

بازی تیم های تاج بیدستان و مقاومت قزوین هم با نتیجه ۱ بر صفر به سود تیم بیدستان به پایان رسید.

تیم ایثارآبیک در بازی این هفته استراحت داشت.

مسابقات هفته هشتم به میزبانی تیم تاج بیدستان درسالن امام علی بیدستان برگزارشد.

بانوی قزوینی در ترکیب تیم آبادان قهرمان سوپرلیگ بسکتبال شد

در پایان رقابت های لیگ برتر بسکتبال بانوان، مژگان خدادادی بعنوان کاپیتان کاپ قهرمانی را در ترکیب تیم پالایش نفت آبادان بالای سر برد.

خدادادی در پایان رقابت های لیگ برتر عنوان بهترین بازیکن پاس دهنده را از آن خود کرد.

نفتی ها که سال گذشته نائب قهرمان شده بود، امسال توانست قهرمانی اش را در سالن آزادی جشن بگیرد.

خدادادی عضویت در تیم ملی بسکتبال بانوان را در کارنامه دارد.

قزوین قهرمان مسابقات هاپکیدو قهرمانی بانوان کشور شد

در پایان هفدهمین دوره مسابقات هاپکیدو whc قهرمانی کشور، با کسب ۱۵ مدال طلا، ۶ نقره و ۳ برنز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

تیم های گیلان و خراسان رضوی هم در این رقابت ها دوم و سوم شدند، این رقابت ها با شرکت ۴۰۰ رزمی کار در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

نفرات برتر این رقابتها جواز حضور در اردوی تیم برای شرکت در دومین دوره مسابقات آسیایی که سال آینده در دبی برگزار می شود را کسب کردند.

تعرفه عضویت در کمیته خدمات درمانی پزشکی ورزشی ثابت ماند

در پایان مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی و در راستای حمایت از ورزشکاران سراسر کشور برای چهارمین سال پیاپی تعرفه عضویت در کمیته خدمات درمانی را ثابت نگه داشت.

بر این اساس ورزشکاران در سال ۹۷ برای چهارمین سال پیاپی همچنان با مبلغ ۱۵۰ هزار ریال(۱۵ هزار تومان) به مدت ۳۶۵ روز به عضویت کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی در می آیند و می توانند برابر قوانین و مقررات از خدمات متنوع و تخصصی این فدراسیون بهره مند شوند.

سقف تعهدات این فدراسیون به ورزشکاران سازمان یافته(عضو کمیته خدمات درمانی) برای سال ۹۷ به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد.

فوتسالیست قزوینی در مرحله نخست اردوی تیم ملی دانشجویی

مرتضی عزتی از قزوین به نخستین مرحله از تمرینات تیم ملی دانشجویان که از امروز آغاز می شود، فراخوانده شد.

اردوی تیم ملی دانشجویی برای شرکت در رقابت های جهانی که مرداد سال ۹۷ در شهر آلماتی قزاقستان و برگزار خواهد شد، تمرینات خود را آغاز کردند.

مرحله نخست اردوی آماده سازی تیم ملی از امروز به مدت ۳ روز در کمپ تیم های ملی در تهران برگزار می شود.

تیم ملی دانشجویان سال گذشته در مسابقات آسیایی قهرمان شد و سهمیه شرکت در مسابقات جهانی را کسب کرد.