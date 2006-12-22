۱ دی ۱۳۸۵، ۱۹:۰۲

پرسپولیس با نفرات ذخیره برابر تیم کاوه / دنیزلی به بازیکنان مصدوم استراحت می دهد

تیم فوتبال پرسپولیس با نفرات ذخیره و نیمکت نشین خود برابر کوثر تهران در مسابقات جام حذفی به میدان می رود.

به گزارش خبرنگارمهر، سرمربی پرسپولیس قصد دارد در اولین مسابقه خود در رقابتهای جام حذفی ازنفرات ذخیره و نیمکت نشین استفاده کند تا به بازیکنان مصدوم تیمش استراحت بدهد.

با توجه به اینکه دنیزلی دردیدارهای گذشته با مشکلات زیادی درخصوص مصدومیت بازیکنان کلیدی مواجه شده بود، در این دیدار حتی ازبازیکنانی که مصدومیت جزئی دارند هم استفاده نمی کند تا بتواند ازوجود این نفرات دردیدارمقابل راه آهن سود ببرد.

تیم پرسپولیس عصر روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی با کاوه تهران دیدارمی کند و روزجمعه هم درچارجوب هفته چهاردهم مسابقات لیگ برترمقابل راه آهن به میدان می رود.

 

