فرانسه به وجود شکاف در شورای امنیت درباره موضوع هسته ای ایران اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه فرانسه امروز اعلام کرد که رای گیری در شورای امنیت درباره پیش نویس قطعنامه تحریم ایران(به سبب برنامه هسته ای صلح آمیز آن) امروز انجام نخواهد شد .

ژان باتیست ماتئی سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه گفت :" نشانه هایی که در اختیاردارم، مرا بر آن داشت تصور کنم که رای گیری امروز انجام نخواهد شد" .



وی افزود:"ما می خواهیم وضعیت موجود را ارزیابی کنیم تا ببینیم چه زمان شرایط برای برگزاری رای گیری درست است ".



اختلافات همچنان در گروه 1+5 درباره دامنه تحریمها درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران ادامه دارد .