به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی صبح سه شنبه در جلسه صحن شورای شهر همدان گفت: نبود تثبیت بستر و زیرسازی مناسب از مشکلات بخش آسفالت است که باید مورد توجه مدیریت شهری واقع شود.

وی بابیان اینکه در امر آسفالت معابر رویکرد سنتی عملکرد بهینه ای ندارد، اظهارداشت: این روش صرف هزینه های بالایی را در بر دارد.

مولوی بابیان اینکه در اجرای آسفالت و بستر سازی معابر باید از روش سنتی به سمت تکنولوژی های نوین حرکت کرد، گفت: روشهای نوین در تثبیت زیرسازی و آسفالت و صرفه جویی در هزینه ها بسیار تاثیرگذار است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان نیز با بیان اینکه شهرداری باید در جهت تقویت واحد حقوقی برای کسب منافع مردم و بیت المال تلاش کند، گفت: روند وضعیت پیگیریهای حقوقی شهرداری در محاکم عمومی نشانگر این است که شهرداری در خصوص پیگیری مسائل حقوقی باید با جدیت وارد شود.

حسین قراباغی افزود: شهرداری در این زمینه باید فرآیندی تعریف کند که بتواند از تمامی امکانات و ظرفیت های حقوقی در راستای تقویت این واحد استفاده کند تا در سالهای آتی از خسارت های بعدی برای شهرداری و مردم جلوگیری شود.

وی گفت: احقاق حقوق مردم در شهرداری در خصوص نتایج دعوایی حقوقی مستلزم ورود جدی و قویتر شهرداری در این زمینه است.

قراباغی اظهار کرد: واحد حقوقی شهرداری باید ملزم شود که تمامی اسباب و امکانات مورد نیاز را برای تقویت واحد حقوقی بکار گیرد.

وی افزود: چندین سال است که شورا بر تقویت واحد حقوقی شهرداری تاکید داشته اما تا کنون اقدام موثری صورت نگرفته است.