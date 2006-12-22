داوران جشنواره زنان فیلمساز معرفی شدند

رخشان بنی‌اعتماد، محمدرضا اصلانی و مجید مجیدی به عنوان اعضاء هیئت داوران دومین جشنواره زنان فیلمساز معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری دومین جشنواره زنان فیلمساز اعلام کرد داوران این جشنواره 16 فیلم برتر را از بین 62 فیلم شرکت‌کننده در بخش‌های نیلوفر زرین، سیمین، نگاه نو و پیامبر اعظم (ص) انتخاب می‌کنند.



بر اساس اعلام دبیرخانه دومین جشنواره زنان فیلمساز 26 فیلم در بخش نیلوفر زرین، 15 فیلم در بخش نیلوفر سیمین، 12 فیلم در بخش نگاه نو و 9 فیلم در بخش پیامبر اعظم (ص) این جشنواره نمایش داده می‌شود. اسامی 62 فیلم حاضر در دومین جشنواره زنان فیلمساز فردا اعلام و جشنواره از سوم تا هفتم دی در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.