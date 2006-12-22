هنیه از آمادگی حماس برای از سرگیری گفتگوهای داخلی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، "اسماعیل هنیه" امروز بعد از خطبه های نماز جمعه، آمادگی جنبش حماس را برای ازسرگیری گفتگوهای ملی اعلام کرد.

نخست وزیر فلسطین درغزه به خبرنگاران گفت : "ما بر ضرورت خویشتن داری برای حفظ جبهه داخلی فلسطین و تلاش برای ادامه توافق داخلی تاکید می کنیم".

وی درپاسخ به دعوت "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای ادامه گفتگوهای داخلی تصریح کرد : ما آماده آغاز مذاکرات براساس شروط فلسطینیان( و نه شروط دیکته شده خارجی) هستیم.

"هنیه" درباره دعوت شاه اردن از وی برای سفر به این کشور گفت : "ما درحال حاضر دعوت نامه ای دریافت نکردیم".

پس از دعوت "ابومازن" برای برگزاری انتخابات زودهنگام در فلسطین، این روزها مناطق فلسطینی شاهد درگیری هایی بین طرفداران حماس وفتح است.