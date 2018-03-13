کشتار بی رحمانه پرندگان در فریدونکنار/ با دوماداری مخالف نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی صبح سه شنبه در نشست با خبرنگاران به موضوع فریدونکنار اشاره و اضافه کرد: کشتار بی رحمانه و گسترده پرندگان مهاجر را در فریدونکنار شاهد هستیم ولی برخی آن را به معیشت مردم گره می زنند.

ابراهیمی با عنوان اینکه ما با دوماداری مخالف نبودیم اظهار داشت: برخی ها که تریبون در دستشان بود اقدام به مردم فریبی کرده اند درحالی که با روش کشتار کرس و تور هوایی مخالف هسیتم.

وی شمار جمعیت فریدونکنار را ۶۰ هزار نفر و شمار دامگاه داران را ۲۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: در این شهرستان مردمان خوب و ساعی زندگی می کنند و متاسفانه بسیاری از برندهای فریدونکنار را درحال از دست دادن هستیم.

مدیرکل محیط زیست مازندران با بیان اینکه محیط زیست برای ساماندهی بازار فروش پرندگان در فریدونکنار برنامه دارد تصریح کرد: برخی ها اجازه اجرای برنامه ها را نمی دهند و مانع تراشی می کنند.

ابراهیمی کارنامی با اشاره به اینکه بازار فریدونکنار برای اولین بار از ۱۴ اسفندماه جمع آوری و تعطیل شده است،گفت: بیشتر صیادان غیرمجاز در منطقه دارای پرونده هستند و برای همه مستندسازی و تامین دلیل شده است.

وی با اظهار اینکه پرندگان متعلق به همگان است تاکید کرد: چرا باید کاری کنیم که فرزندانمان چیزی جز عکس از این پرندگان مهاجر و زیبا نبینند و روش های جدید صید در فریدونکنار سابقه ۱۵ تا ۲۰ ساله دارد و محیط زیست به تنهایی قادر به ساماندهی این وضعیت نخواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه ۵۳ درصد ظرفیت و پست های این اداره کل خالی است گفت: با دست خالی و امکانات محدود نمی توان با متخلفان دارای امکانات و تجهیزات مدرن مقابله کرد و ما در این بخش نمی توانیم معجزه کنیم.

کاهش ذخیره منابع زیرزمینی

ابراهیمی کارنامی عقب ماندگی از مدیریت بخش آب را از چالش ها برشمرد و گفت: حدود ۴.۶ میلیارد مترمکعب استحصال آب در استان داریم که ۳.۶ میلیارد متر مکعب آن را مصرف می کنیم.

وی کاهش ذخیره های آب و منابع زیرزمینی را در استان نگران کننده برشمرد و گفت: در کل تاریخ مازندران برای ۲۶۰ هزار نفر جمعیت در شش شهر استان تصفیه خانه احداث شده است اما در دو سال اخیر اقدامات خوبی صورت گرفته است و برای ۱۲ شهر استان طرح فاضلاب شهری در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه چه بلایی بر سر طبیعت مازندران آورده ایم، تاکید کرد: اجرای پروژه ها در استان باید پیوست زیست محیطی داشته باشد و عاقبت توجه نکردن به این پیوست سبب شده تا باوضعیت کنونی مواجه شویم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: محیط زیست هم دغدغه توسعه و اشتغال را دارد اما نباید ظرفیت ها را از بین ببریم.

وی با بیان اینکه گردشگری در استان مدیریت شده نیست گفت: اکنون برخی می خواهند راش های با قطر یک تا یک متر و نیم را قطع کنند تا جاده بسازند و چرا محیط زیست باید به عنوان مخل توسعه در استان شناخته شود درحالیکه بقیه به مسئولیت خود درست انجام نمی دهند.