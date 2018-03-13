 افزایش ساعت کاری قطار شهری مشهد در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، وحید برکچی ظهر سه شنبه در نشست خبری که به منظور اعلام برنامه های استقبال از بهار در شهرداری مشهد برگزار شد اظهار کرد: با توجه به اینکه روزانه ۱۲۰ هزار نفر با قطار شهری سفر های خود را انجام می دهند در نظر داریم برای روزهای نخست سال زمان رسیدن قطار های خط یک قطار شهری به ایستگاه ها را از هفت دقیقه به چهار دقیقه کاهش دهیم و ساعت فعالیت خط دو قطار شهری از ۶تا۱۳ به ۶ تا ۱۵ افزایش پیدا کند.

وی افزود: با توجه به اینکه حجم زیادی از حمل و نقل در شهر توسط اتوبوس انجام می شود و روزانه یک میلیون از مجموع شش میلیون سفر در شهر، توسط اتوبوس انجام می گیرد، از شانزدهم اسفندماه یک ساعت به ساعات خدمات دهی اتوبوس ها افزوده شده و اتوبوس ها از ساعت شش صبح تا ۲۱:۳۰ شب به طور مستمر خدمات می دهند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد تصریح کرد: همچنین با همکاری آستان قدس در محل خیابان فردوسی زمین چهار هکتاری با عنوان پارک سوار افتتاح خواهد شد که به وسیله آن خودروها می توانند در آن جا پارک کنند و به طور مستقیم به حرم مطهر مشرف شوند.

وی با اشاره به رو نمایی از ۲۱۰ دستگاه اتوبوس در روز گذشته تاکید کرد: با ورود این اتوبوس علاوه بر اینکه عمر متوسط ناوگان حمل و نقل ما از هفت و نیم سال به شش و نیم سال کاهش یافت، آلودگی نیز کمتر خواهد شد. همچنین در این اتوبوس ها برای استفاده توانیابان نیز اقداماتی صورت گرفته است.

برکچی ادامه داد: در نظر داریم برای روزهای نخست سال جدید و روز طبیعت ناوگان اتوبوس را به طور ویژه افزایش دهیم. ما در مشهد ۱۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی زرد نیز داریم.

وی ابراز کرد: در خصوص بهره برداری از تاکسی های اینترنتی نیز لایحه ای برای آن تنظیم شده که هم اکنون در استانداری در حال بررسی است و امید است پس از تصویب آن امنیت شهروندان در استفاده از این تاکسی ها تامین شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: ۱۰۰ ناظر برای نظارت بر تاکسی ها و ۱۰۰ دستگاه ون در اطراف حرم مطهر برای خدمت رسانی به زائران در نظر گرفته شده است. همچنین در حال پیگیری خط کشی ها هستیم تا در چند روز آینده معابری که خط کشی آن ها دچار مشکل است شناسایی و اصلاح شوند.

وی با اشاره به طرح زوج و فرد تردد خودروها افزود: در نظر داریم محدوده طرح ترافیک را افزایش دهیم اما در ایام نوروز این محدوده به صورت قبلی خود باقی خواهد ماند.

برکچی تاکید کرد: شرکت هوشمند الیت کار بزرگی را برای ایام نوروز آنجام داده و ۳۰ هزار جای پارک موقت در هسته مرکزی شهر و اطراف آن ایجاد کرده است.