مقام سومی آسیا حاصل پشتوانه قوی هندبال ایران است/ سال 2010 قدرت بلامنازع هندبال آسیا خواهیم بود

علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال، با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: ما در شرایطی وارد بازیهای آسیایی شدیم که شش بازیکن اصلی تیم ملی به دلیل مصدومیت از همراهی تیم بازماندند اما با جایگزینی بازیکنان تیم های ملی جوانان و نوجوانان که در آسیا سکوهای قهرمانی را در اختیار دارند به خوبی توانستیم جای خالی نفرات اصلی را پر کنیم و این بازیکنان با نمایش بازیهای قابل قبول و چشمگیر موفق شدند مقام سومی آسیا را برای کشورمان به ارمغان بیاورند که این مقام حاصل توجه به پشتوانه سازی در هندبال ایران بوده است .

وی با بیان اینکه تیم ملی هندبال با ترکیبی کاملا جوان در بازیهای آسیایی حضور یافته بود اظهار داشت: ما یک تیم کاملا جوان را در اختیار داشتیم به طوریکه میانگین سنی بازیکنان ما بین 19 تا 21 سال بود و اعتقاد دارم درصورتیکه حمایت های سازمان و کمیته المپیک از این بازیکنان ادامه یابد در بازیهای آسیایی 2010 می توانیم عناوین بهتری را برای کشورمان به ارمغان بیاوریم و به قدرتی بلامنازع در هندبال آسیا تبدیل شویم .

رئیس فدراسیون هندبال با بیان اینکه فدراسیون هندبال کمترین سهم را درکسب مدال برنز بازیهای آسیایی داشته است، اظهار داشت: در کنارحمایت های کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی، باشگاه ها، هیات های استان و مربیان زحمت کشی که شبانه روز برای پرورش بازیکنان تلاش می کنند، بیشترین سهم را در موفقیت هندبال ایران در بازیهای آسیایی داشتند که جا دارد ازهمین جا از یک یک آنها تشکر و قدردانی کنم.

وی با بیان اینکه تیم هندبال ایران شایستگی راهیابی به دیدار فینال رقابتهای هندبال بازیهای آسیایی را داشت تصریح کرد : تیم ملی می بایست دیدارفینال را مقابل کره جنوبی برگزارمی کرد اما متاسفانه برخی ناداوری ها گریبانگیر تیم ما شد . البته نمی خواهم تمام شکست های تیم را به داوری نسبت دهم و همواره نیز به بازیکنان تیم ملی گوشزد می کنم که به مسئله داوری توجه نکنند و تنها به دنبال بازی خودشان فکر کنند.

وی اضافه کرد: ایران از پتانسیل بسیارخوبی در رشته هندبال برخوردار است و می توانیم با سرمایه گذاری و حمایت بیشتر از بازیکنان هندبال در باشگاه ها آینده این رشته را در سطح ملی تضمین کنیم.

وی در خصوص برنامه های خود برای تداوم موفقیت های هندبال گفت: ما براساس تقویم ورزشی برنامه خود را ادامه خواهیم داد که برگزاری لیگ باشگاهها تا پایان سال مهمترین برنامه ما خواهد بود و اعتقاد دارم هر اندازه به لیگ بیشترتوجه شود می توانیم تیم ملی قدرتمند تری داشته باشیم . البته مشکل کف پوش سالن ها برای بازیکنان ما به یک معظل جدی تبدیل شده و امیدوارم با حمایت های سازمان و شخص مهندس علی آبادی بتوانیم به زودی این مسئله را که باعث آسیب دیدگی بازیکنان می شود را به طورکلی برطرف کنیم.