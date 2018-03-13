انفجار ترقه در شیراز دو نفر را روانه بیمارستان کرد

سرپرست اورژانس استان فارس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: امروز سه شنبه انفجار ترقه در شیراز منجر به مصدومیت و سوختگی دو پسرنوجوان و خردسال شد.

محمد هادی مرادیان بیان کرد: در یکی از این حادثه ها پسر ۱۳ ساله دچار سوختگی شدید شد که توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

وی گفت: در حادثه دیگر نیز یک پسر ۱۱ ساله دچار سوختگی شده بود.

سرپرست اورژانس فارس گفت: با این دو حادثه تعداد مصدومان چهارشنبه آخر سال به چهار مورد تاکنون رسیده است.

وی گفت: این حوادث در بلوار ولایت و روستای محمودآباد کرونی رخ داده است.