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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۱۰

استاندار مرکزی:

دستگاه ها در رسیدگی به امورخانواده های شهدا همت مضاعف داشته باشند

دستگاه ها در رسیدگی به امورخانواده های شهدا همت مضاعف داشته باشند

اراک- استاندار مرکزی گفت: دستگاه های اجرایی در خدمت رسانی به خانواده های معظم شهدا و رسیدگی به امور آنها کوتاهی نکنند، چراکه همه ما مرهون ایثار و استقامت شهیدان و خانواده های آنها هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده پیش از ظهر سه شنبه در مراسمی که به مناسبت ۲۲ اسفندماه، روز بزرگداشت شهدا در اراک برگزار شد، اظهار داشت: موضوع خدمت رسانی مطلوب و همچنین رفع مشکلات خانواده های معظم شهدا طی دستوری کتبی به تمامی دستگاه های اجرایی استان مرکزی ابلاغ شده است.

استاندار مرکزی افزود: در همین راستا بایستی مدیران دستگاه های استان توجه ویژه ای به امورات خانواده های شهدا و حل مشکلات و دغدغه های این قشر داشته باشند.

آقازاده بیان کرد: امنیت و آرامشی که امروز ما در جمهوری اسلامی از آن برخوردار هستیم به واسطه جانفشانی شهدا و ایثارگران و صبر و استقامت خانواده های آنان به دست آمده، بنابراین وظیفه داریم تا آنجا که ممکن است مشکلات این قشر از جامعه را برطرف سازیم.

وی خاطرنشان ساخت: شهدای دفاع مقدس با تاسی از نهضت عاشورا به دفاع از مرزهای میهن اسلامی پرداختند و جان خود را در راه دین و عزت کشور تقدیم کردند.

استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به برگزاری کنگره بزرگ نقش امام راحل در دفاع مقدس و یادواره شهدای استان مرکزی در سال ۹۷، تصریح کرد: برگزاری این کنگره نقش عظیمی در تبیین و تشریح  ایثارگری شش و هزار و ۲۰۰ شهید دفاع مقدس این استان دارد که انتظار می رود این کار بزرگ به بهترین نحو ممکن اجرایی شود.

آقازاده ادامه داد: هم اکنون برنامه ریزی های برگزاری این کنگره بزرگ ازسوی سپاه روح الله استان مرکزی در دست انجام است و بایستی تلاش جدی برای جمع آوری اسناد و خاطرات مربوط به رزمندگان دفاع مقدس از سوی دستگاه های اجرایی، خانواده های معظم شهدای استان و سایرین صورت پذیرد، تا شاهد هرچه پربارتر برگزار شدن این کنگره باشیم.

کد مطلب 4250994

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