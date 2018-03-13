مجرم خیابان شهدای گرگان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مروتی، ظهر سه شنبه در نشست خبری فرمانده انتظامی استان اظهار کرد: مجرم خیابان شهدای گرگان پس از مدت‌ها متواری بودن با تیزبینی نیروی انتظامی دستگیر و تحویل مقامات قضائی شد.

وی افزود: این فرد با دریافت مبالغی پول از مردم از حسن نیت و اعتماد آنان سوء استفاده کرد و بعد از مدتی به طور ناگهانی متواری شد که تا اگر چه مدت‌ها محل اختفای وی مشخص نبود، اما پس از تحقیقات نیروی انتظامی و اطلاعاتی شخص مورد نظر شناسایی و دستگیر شد.

مروتی در رابطه با اینکه جرم وی کلاهبرداری بود یا خیر، گفت: بنا به دلایل اجتماعی از گفتن جرم وی معذوریم اما جرم وی کلاهبرداری اعلام نشده است.

مروتی در ادامه از روند پیگیری پرونده قتل کارمند بانک در توسکستان خبر داد و گفت: جسد این فرد که چندی پیش در جاده توسکستان پیدا شده بود برای برسی‌های های اولیه تحویل پزشکی قانونی شد، اگر چه هنوز نمی‌توان جزئیات کاملی از پرونده شرح داد.

وی افزود: پس از پیگیری‌های مدام نیروی انتظامی چند مضنون در همین رابطه دستگیر شدند که پس از جمع بندی اعتراف‌های آنان سرنخ‌هایی از مضنون اصلی به دست آمده است که به محض مشخص شدن اطلاعات آن در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.