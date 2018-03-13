آغاز طرح شهر دانش ۲ دانشگاه تهرانی از سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، نشست هیات رئیسه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران به میزبانی دانشگاه تهران و در باغ نگارستان، برگزار شد.
نیاز کشور به همکاری دو دانشگاه
دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران افزود: استنباط ما این است که دو دانشگاه باوجود ساختار مدیریتی و اجرایی جداگانه به لحاظ محتوایی همانند هستند و هرروز که میگذرد احساس نیاز ما به همکاری و همراهی هر دو مجموعه بیشتر میشود.
رئیس دانشگاه تهران این دو دانشگاه را از سرآمدان علمی کشور دانست و گفت: جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور و دانشگاه تهران در وزارت علوم نشان میدهد که این دو دانشگاه از بنیه علمی قوی برخوردارند و اگر باهم همکاری کنند جایگاهشان در رتبهبندیهای جهانی نیز ارتقا مییابد.
نیلی بابیان اینکه کشور نیازمند همکاری این دو دانشگاه است افزود: باید در راستای همکاری بیشتر هر دو دانشگاه تلاش کنیم. ازجمله راههای همکاری مشترک دو دانشگاه طرح ساماندهی شهر دانش، همکاری تحقیقاتی و بینالمللی است.
وی بر تعامل دانشگاهها با مردم تأکید کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران به دلیل فعالیت در حوزه پزشکی ارتباط خوبی با مردم دارد و ما هم به دنبال الگو گرفتن از شیوههای شما برای ارتباط با جامعه و مردم هستیم.
تأکید بر پرهیز از اختلافنظرهایی مانع همکاری
در ادامه دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: نمیدانم این جمعی که اینجا حضور دارند از چه سنی و در چه سالی به دانشگاه تهران آمدند اما من ورودی سال ۱۳۵۳ دانشگاه تهران هستم و ۴۳ سال است که هرروز خاک پاک این دانشگاه را لمس میکنم و خود را دانشگاه تهرانی میدانم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: بنا به دلایلی و شاید به ضروریاتی در دورهای کشور به این نتیجه رسید که درخت تنومند ۱۶۶ ساله دانشگاه را به دو نیم تقسیم کند تا دو نوع برداشت و فعالیت در آن صورت گیرد و ما امروز وارث این تصمیم هستیم و در شرایط دشوار کنونی مصلحت نیست که به فکر ادغام فیزیکی دو دانشگاه باشیم.
کریمی بابیان اینکه فرهیختگان دانشگاه باید عمیقتر و آینده نگارانه تر فکر کنند افزود: باوجود وظایفی که کشور برای هر دو دانشگاه در حوزه علوم پزشکی و سایر علوم بهطور جداگانه تعریف کرده، میتوان مرزهای کاذب و غیرواقعی بین دو دانشگاه را از میان برداشت و بهطور عملیاتی در حوزههای تحقیقاتی، آموزشی، بینالمللی و دانشجویی همکاریهای مشترک را توسعه داد.
وی با تأکید برکنار گذاشتن اختلافنظرهایی که مانع همکاری دو دانشگاه میشود، گفت: در زمینه توسعه فضاهای فیزیکی هم معاونان توسعه دو دانشگاه میتوانند با همفکری و تعامل، راهحل مسائل را پیدا کنند.
کریمی همچنین، ضمن تبریک پیشاپیش سال نو، تأکید کرد: من بهعنوان مسئول دانشگاه علوم پزشکی تهران دست همکاری شما را میفشارم و برای مشارکت و همکاریهای علمی و بینالمللی اعلام آمادگی میکنم.
شهر دانش و میزان پیشرفت آن
در ادامه این نشست دکتر محقر معاون و رئیس سازمان توسعه و سرمایهگذاری دانشگاه تهران و دکتر بیگلر معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی منابع دانشگاه به بیان پیشرفت طرح شهر دانش پرداختند.
محقر آغاز طرح شهر دانش را از سال ۱۳۸۲ عنوان کرد و گفت: این طرح ابتدا برای توسعه سرانه آموزشی و پژوهشی دانشگاه ایجاد شد اما با رویکرد جدید دکتر نیلی به سمت شهر دانش و ایجاد پارک فناوری پیش رفت.
وی با اشاره به اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و تأیید آن از سوی سازمان برنامهوبودجه کشور گفت: برای نخستین بار است که طرح ساماندهی دانشگاهها در قانون رسمی کشور وارد میشود.
رئیس سازمان توسعه و سرمایهگذاری دانشگاه تهران با تأکید بر آغاز طرح در سال ۹۷ گفت: بایستی در سال ۹۷ دانشگاه علوم پزشکی تهران پروژه دانشکده پزشکی را در محدوده شمالی و دانشگاه تهران پروژه خود را در محدوده جنوبی این طرح آغاز کند تا این پروژه رنگ عملیاتی به خود بگیرد.
سپس دکتر بیگلر معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران، بابیان اینکه تاکنون جلسات متعدد و اثربخشی با دکتر محقر تشکیلشده گفت: یکی از نتایج مؤثر این نشستها، استفاده از امکانات رفاهی دو دانشگاه در مشهد، رامسر و ارسباران است.
وی مشارکت دو دانشگاه را برای دریافت مصوبه طرحهای توسعهای ضروری دانست و افزود: فرآیند مشاوره پروژه دانشکده پزشکی به مساحت حدود ۳۹ هزار هکتار که از سوی دانشگاه تهران در اختیار دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته در حال انجام است و امیدواریم از اردیبهشت ۹۷ عملیات این پروژه آغاز شود.
بیگلر یکی دیگر از طرحهای توسعهای دانشگاه را احداث دانشکده توانبخشی در زمین چمن خیابان ۱۶ آذر عنوان کرد و گفت: طراحی این پروژه آمادهشده و در حال انجام مناقصه هستیم.
تأکید بر توسعه همکاریهای تحقیقاتی
سپس دکتر صحرائیان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران به موضوعات مشترک دو دانشگاه در حوزه پژوهش اشاره کرد و گفت: با دکتر رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران نشستهای متعددی را برگزار کردیم که حاصل آن انعقاد تفاهمنامه پژوهشی میان دو دانشگاه است.
وی با اشاره به امکان فعالیت اساتید دو دانشگاه بهعنوان استاد وابسته (Second affiliation) گفت: یکی از توافقاتی که بین دو دانشگاه صورت گرفته، امکان همکاری اساتید رشتههای مشترک دو دانشگاه فراهمشده است.
صحرائیان تأسیس انستیتو زیست مواد را نخستین نمونه همکاریهای پژوهشی دو دانشگاه عنوان کرد و گفت: تأسیس این مرکز به تصویب هیات امنای دانشگاه تهران رسیده بود و منتظر تصویب آن در هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران بودیم که مراحل قانونی انجامشده است و فعالیت آن طبق اساسنامه آغاز میشود.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، خواستار همکاری دانشگاه تهران برای برخورداری دانشجویان علوم پزشکی تهران از امکانات قرائتخانه این دانشگاه شد و گفت: در این زمینه مذاکراتی با معاون پژوهشی و مسئول کتابخانه دانشگاه تهران صورت گرفته ولی هنوز به نتیجه نرسیدهایم.
همکاریهای بینالمللی دو دانشگاه
در ادامه دکتر کردی و دکتر قهرمانی معاونان بینالملل دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران به زمینه همکاریهای بینالمللی دو دانشگاه پرداختند.
کردی با تأکید بر اینکه مباحث مطرحشده در جلسات باید با جدیت پیگیری شود گفت: برای عملیاتی شدن برنامهها نباید فقط به بحثهای تئوری بسنده کرد. در طول این سالها دانشگاه علوم پزشکی تهران با نگاه عملیاتی توانسته کمبودهای حاصل از جدا شدن از دانشگاه تهران را جبران کند.
معاون بینالملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، رویکرد دانشگاه در ارائه خدمت و فشار مسائل حوزه درمان را مانع رشد بیشتر دانشگاه دانست و گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از ظرفیتهای دانشگاه تهران در عرصه بینالملل میتواند در کنار پاسخگویی به نیازهای جامعه، در مباحث دانشگاهی روز دنیا هم رشد کند.
وی تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران در حوزه بینالملل میتوانند همکاری بسیاری با یکدیگر داشته باشند.
سپس دکتر قهرمانی معاون بینالملل دانشگاه تهران، با تأکید براینکه باید از مرزهای دو دانشگاه عبور کرد گفت: در عرصه بینالملل راههای بسیاری برای همافزایی بین دو دانشگاه وجود دارد.
قهرمانی با اشاره به ایجاد کنسرسیوم ۵ گانه دانشگاههای کشور گفت: در نمایشگاه دانشگاهی ترکیه با هماهنگی دانشگاه تهران بهگونهای برنامهریزی شد که ۵ دانشگاه از کشور ایران شرکت کنند. طبق گزارشهای منتشرشده، دانشگاههای ایران جلوه بیشتری نسبت به دانشگاههایی که بهصورت انفرادی شرکت کرده بودند داشتند. دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز عضو این کنسرسیوم است.
وی با اشاره به همکاری دو دانشگاه در دبیرخانه پیشبرد علم و فناوری جهان اسلام گفت: این دبیرخانه از سوی هیات دولت در دانشگاه تهران ایجادشده و دکتر کردی هم بهعنوان عضو دبیرخانه در جلسات شرکت میکند.
قهرمانی پیشنهاد داد، جشن روز بینالملل دانشگاههای علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران نیز بهصورت مشترک برگزار شود.
همکاریهای دو دانشگاه در عرصه آموزش
در ادامه دکتر سهراب پور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر حسینی معاونان آموزشی دانشگاه تهران به بیان راههای همکاری و نیازهای هر دو دانشگاه در توسعه تعاملات آموزشی پرداختند.
سهراب پور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بابیان اینکه رشتههای مشترک بین دو دانشگاه وجود دارد که باید اساتید آنان را به هم معرفی کرد.
وی بر احصا رشتههای مشترک دو دانشگاه تأکید کرد و گفت: با همکاری رشتههای مرتبط، امکان استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و آزمایشگاه و تجهیزات هر دو دانشگاه فراهم میشود.
سهراب پور همچنین بر اطلاعرسانی بیشتر سمینارهای علمی دو دانشگاه تأکید کرد و گفت: ما مسائل مهمی در مدیریت حوزه سلامت داریم که میتوان با استفاده از ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه تهران برای آن چارهاندیشی کرد.
حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران نیز بر استفاده از ظرفیتهای آموزشی دو دانشگاه تأکید کرد و گفت: آغوش دانشگاه به روی دانشجویان استعداد درخشان باز است و میتوانند از امکانات دانشگاه استفاده کنند.
همکاریهای مشترک دو دانشگاه در حوزه دانشجویی
در ادامه دکتر به نژاد معاون دانشجویی دانشگاه تهران و دکتر حلب چی معاون دانشجویی دانشگاه، به بیان ظرفیتهای همکاری دو دانشگاه در حوزه دانشجویی پرداختند.
به نژاد با اشاره به جلسات مشترکی که با دکتر حلب چی برگزارشده و توافقاتی که در این زمینه صورت گرفته گفت: در حوزه خدمات دانشجویی مانند تغذیه دانشجویان، آشپزخانه در اختیار دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است.
وی افزود: امکان استفاده از خوابگاه بینالملل دانشگاه تهران از مهرماه برای دانشگاه علوم پزشکی تهران فراهم است. همچنین دانشگاه تهران فضایی را برای اساتید و مهمانان خارجی دارد که میتواند در اختیار مهمانان دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گیرد.
حلب چی معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز بابیان اینکه طی ۱۵ ماه اخیر ارتباط خوبی بین حوزه دانشجویی دو دانشگاه برقرارشده است افزود: دانشگاه عاری از دخانیات ازجمله پروژههایی است که برای اجرای آن نیاز به همکاری و همدلی دو دانشگاه وجود دارد.
وی افزود: درزمینهٔ ساماندهی فضای دانشکده پزشکی، با همکاری دانشگاه تهران، رستورانی را برای اعضای هیات علمی و دانشجویان ایجاد خواهیم کرد.
تأکید بر مشاوره علمی دانشگاه در حوزههای تصمیمگیری کشور
دکتر رستمیان معاون اجتماعی و فرهنگی دانشگاه نیز با تأکید براینکه از ظرفیت دو دانشگاه برای مشاوره دادن به تصمیم گیران کشور میتوان استفاده کرد گفت: بسیاری از تصمیماتی که اتخاذ میشود نیاز به مشاورههای دانشگاهی دارد و دانشگاهها میتوانند در این زمینه نقشآفرین باشند.
توضیح اینکه در این نشست تفاهمنامه همکاریهای مشترک علمی به امضای دکتر کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران رسید.
نیلی رئیس دانشگاه تهران نیز در جمعبندی مباحث مطرحشده گفت: باشگاه دانشگاه تهران با ظرفیت ۱۲ هزار نفر در سال آینده به بهرهبرداری میرسد که دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز میتواند از امکانات آن استفاده کند.
وی بر ایجاد فضای همکاریهای علمی و ورزشی بین دو دانشگاه تأکید کرد و گفت: میتوان مسابقات ورزشی بین دو دانشگاه را دوباره از سر گرفت.
کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز بر ایجاد فضای بانشاط علمی و همدلی دو دانشگاه تأکید کرد و گفت: معاونتهای متناظر دو دانشگاه جلسات کارشناسی خود را برای توسعه همکاریهای ادامه دهند و در صورت نیاز به تصمیمات روسای دو دانشگاه میتوان جلسات عمومی را برگزار کرد.
وی همچنین از میزبانی دانشگاه تهران در تشکیل این جلسه قدردانی کرد و گفت: امیدوارم این جلسات بهصورت منظم تداوم پیدا کند و نتایج آن به اقدامات کاربردی در راستای توسعه علمی دانشگاه منجر شود.
در پایان جلسه نیز هدایای فرهنگی و روزشمار دانشگاه، از سوی هیات رئیسه دانشگاه تهران به دکتر کریمی رئیس و اعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران اهدا شد.
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