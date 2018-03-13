مدیر مجموعه سعدآباد و رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا دیدار کردند

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، کیا پارسا در این دیدار ضمن معرفی مجموعه سعدآباد و ظرفیت های آن، به تشریح برنامه‌های فرهنگی و بین‌المللی که تاکنون در این مجموعه برپا شده و یا در آینده نزدیک برپا می‌شود پرداخت.

پارسا در ادامه از آمادگی مجموعه سعدآباد برای برگزاری برنامه‌های بین‌المللی در حوزه‌های هنری، صنایع‌دستی و گردشگری خبر داد و به اجرای برنامه هایی با محوریت علمی و دانشگاهی در حوزه موزه‌داری تأکید کرد و گفت: با افتتاح مرکز پژوهش و مطالعات سعدآباد، این مجموعه برای ظرفیت‌سنجی و بررسی و تدوین اشتراکات فرهنگی در حوزه‌های بین‌المللی آماده است.

او افزود: سعدآباد تاکنون در مرمت آثار و ابنیه قدم‌های مهمی برداشته است و در حال حاضر آمادگی لازم برای همکاری با ایتالیا را دارد.

مائوریتزیو آنتونینی رایزن فرهنگی و معاون رئیس هیئت نمایندگی سفارت ایتالیا در تهران نیز ضمن خوش‌آمدگویی به مدیر سعدآباد گفت: من با مجموعه سعدآباد آشنایی زیادی داشته و تاکنون شاهد برنامه‌های خوب و پرباری ازجمله پروژه سی و نمایش شمس پرنده در این مجموعه بوده‌ام.

او افزود: در سال گذشته، ایتالیا با همکاری ایران برنامه‌های فرهنگی پرباری ازجمله کنسرت موسیقی، شرکت در نمایشگاه بین‌المللی کتاب و... داشته و از آنجا که سال آینده، سال مهمی برای کشور ایتالیا است و این کشور قصد برپایی پروژه «ایتالیا، فرهنگ ها، مدیترانه» را دارد، لذا انعقاد تفاهم‌نامه فرهنگی با مجموعه سعدآباد، برپایی نمایشگاه‌های موزه‌ای مشترک و نیز برنامه فرهنگی «هفته ایتالیا» در این مجموعه، برای این کشور مایه مباهات است.

در پایان جلسه نیز مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی فی‌مابین مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد و سفارت ایتالیا در ایران تنظیم و اجرا شود.