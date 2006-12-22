با این پیروزی از بحران خارج شدیم / قرارداد جدیدی با باشگاه فولاد نبسته ام

سرمربی موقت تیم فوتبال فولاد خوزستان که پس ازپیروزی برابرسپاهان نوین با خبرنگارمهرگفتگو می کرد با بیان این مطلب افزود: متاسفانه تیم فولاد در دوازده بازی گذشته موفق به کسب پیروزی نشده بود وبازیکنان از لحاظ بدنی و روحی درشرایط خوبی قرار نداشتند. در چند روزگذشته از نظر روانی روی بازیکنان تیم کارکردم تا آنها در این بازی بتوانند نتیجه خوبی را بدست آوردند.

وی ادامه داد: بازیکنان فولاد تنها 60 دقیقه توان دویدن در زمین مسابقه را دارند ولی این پیروزی با توجه به آنکه درضربات پنالتی بدست آمد می تواند به ما کمک کند تا بتوانیم با انگیزه بیشتری درمسابقات لیگ شرکت کرده و با کسب امتیازات لازم، قبل از آغاز نیم فصل دوم ازجمع قعرنشینان لیگ برترفاصله بگیریم.

نیکولیچ همچنین تاکید کرد: درغیاب علوی وکلاه کج که به علت خستگی به آنها استراحت داده بودم سایربازیکنان عملکرد نسبتا مطلوبی داشتند و مطمئنا با این پیروزی شرایط تیم بهترخواهد شد.

سرمربی موقت تیم فوتبال فولاد خوزستان درپایان درمورد نحوه قراردادش با این باشگاه گفت: قرارداد جدیدی با باشگاه امضا نکرده ام و با همان عنوان مدیرتیم های پایه به فعالیت خود ادامه می دهم. البته بعد ازسه بازی آینده فولاد تا پایان نیم فصل درمورد ادامه همکاری ام با تیم تصمیم نهایی را اتخاذ خواهم کرد.