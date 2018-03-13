فکر داعش در حال رشد است/امامان جماعت سربازان مقابله با این تفکر

به گزارش خبرنگار مهر، ملاقادر قادری امروز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه شهرستان پاوه، مقام معظم رهبری را محور وحدت دانست.

وی با اشاره به عصر پیامبر اکرم(ص) گفت: در عصر پیامبر(ص) کسانی بودند که شعار زیاد و عمل کم داشتند.

امام جمعه اهل سنت پاوه با تاکید بر عمل به وعده ها گفت: خداوند در قرآن می فرماید که خدا و رسول خدا و مومنان نیز ملاک را عمل می دانند.

این مسئول تصریح کرد: ۴۰ سال از پیروزی انقلاب گذشته و امروز مردم شریف ما به شعار امثال بنده گوش می دهند اما انتظار دارند در کنار شعار عمل نیز باشد.

وی تاکید کرد: برای پیشبرد امور چند چیز نیاز است که اول همه هدف است و باید هر کاری منتهی به یک هدف مبارک باشد.

ماموستا قادری افزود: در مرحله بعدی باید برنامه ریزی داشته باشیم، چرا که بدون برنامه ریزی کاری را پیش نخواهیم برد. مرحله سوم نیز اقدام است که پس از تعیین هدف و برنامه ریزی باید انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه امروز باید هوشیار بوده و برنامه داشته باشیم، گفت: گروهی هستند که سیاست ها و واقعیت های پشت پرده را نمی دانند ک و وظیفه ما این است به آنها بصیرت و آگاهی دهیم.

امام جمعه اهل سنت پاوه افزود: گروهی نیز هستند که به همه چیز بی تفاوتند و کاری به حاکمیت هیچکس ندارد و ما باید در مقابل این گروه صبر و تسامح داشته باشیم.

وی ادامه داد: گروه سوم نیز افرادی هستند که ضعیف بوده و نمی توانند که ما باید دست آنها را بگیریم. این گروه می تواند یک مسئول یا مسئول فرهنگی، نظامی و... را در برگیرد.

ماموستا قادری گفت: در دهه چهارم انقلاب قرار داریم که حکمت رهبری در حفظ آن ما را کمک کرده و باید شاکر باشیم اما مردم ما از ما انتظار عمل بیشتری دارند و نباید بگذاریم به نظام بدبین شوند.

وی تاکید کرد: عمل نکردن برخی مسئولین به وعده ها مردم را به نظام بدبین می کنند و این یک درد است.

این مسئول با تاکید بر اینکه امروزه نباید ما غافل باشیم، گفت: دشمن غفلت ما را می خواهد و آرزوی غفلت ما را دارد.

امام جمعه اهل سنت پاوه با بیان اینکه امروز مصیبت داعش به ظاهر در حال اتمام است، گفت: داعش فیزیکی امروزه در حال اتمام است اما فکر داعش در حال رشد است.

وی خاطرنشان کرد: سربازان مبارزه با فکر داعش امامان مساجد، ائمه جمعه و واحدهای فرهنگی به ویژه روحانیون هستند.

ماموستا قادری افزود: امروز در منطقه ما هم با طرح مسائل مذهبی مردم را تهدید می کنند و هم مسائل قومی را دستمایه قرار داده اند.

وی تصریح کرد: این تحریکات داخلی روزی به اسم دراویش، روزی به اسم حقوق و حجاب زنان و روزی به اسم تاخیر حقوق کارگران و... خود را نشان می دهد.

این مسئول اتفاقات چهارشنبه سوری را نیز نوعی از این تحریکات دانست و گفت: در طول این هفته به اندازه یک دهه، مواد آتش زا در تهران، آذربایجان و شهرهای دیگر کشف شده است.

وی با بیان اینکه این همه انبار کردن آتش برای چیست؟ و با کدام روش ملی، منطقه ای و اجتماعی انطباق دارد؟ گفت: پشت پرده اینها خیلی مسائل است که ما هم باید نسبت به آن آگاه باشیم و هم دیگران را آگاه کنیم.

قادری تعطیلی مرزها و بیکار کردن مردم در نیمه غربی کشور را یکی از مسائلی دانست که مردم را نگران کرده است.

وی افزود: گرانی اجناس و همه مسائل مطرح شده در این مملکت دست به دست هم داده و برای مسئولین ایجاد مزاحمت کرده است.

امام جمعه اهل سنت پاوه با بیان اینکه سال ۹۷ که انشالله سال شکست دشمنان خواهد بود، ما بدون مشکل نخواهیم بود، گفت: حقیقتا بیشترین فشاری که امروز روی دوش همه ما است، فشار فرهنگی است. پس باید خیلی آگاه باشیم و هر کاری را در جای خود انجام دهیم.

وی ابراز امیدواری کرد در سال پیش رو شاهد برنامه هایی باشیم که برای امردم ایران و منطقه ما که مقابل دشمنان سینه ستبر کردند، اقداماتی شود.

ماموستا قادری گفت: مردم منطقه اورامانات و پاوه، سپاه را به عنوان یک پایگاه فرهنگی شناختند و آن را ستون فقرات نظام دانسته و می دانند.

وی با اشاره به تودیع معارفه فرمانده سپاه پاوه گفت: ۳ مرحله و موقعیت است که انسان ها در حین قرار گرفتن در آن مورد آزمایش قرار می گیرند.

امام جمعه اهل سنت پاوه افزود: مسئولیت، مصیبت در خانواده و ثروت سه موقعیت مذکور هستند. اگر به کسی مسئولیتی بدهند یا در هر یک از موقعیت ها قرار بگیرد، مورد امتحان قرار می گیرد.

وی با اشاره به تودیع و معارفه فرمانده سپاه پاوه گفت: آقای بهشتی صفات خوبی دارد و خود را گرفتار مال نکرد و هر مسئولی که در دوران مسئولیت پول و... او را گرفتار نکرد تا آخر عمر سربلند است و آقای بهشتی اینگونه بود.

ماموستا قادری افزود: ایشان فردی ولایی و متدین بود و به علمای منطقه در حد توان لطف داشتند.

امام جمعه اهل سنت پاوه گفت: جناب سرهنگ سلطان قلی نیز فردی آرام است که حاشیه ندارد و ایشان قرار است به عنوان فرمانده جدید ایفای خدمت کنند.

وی خطاب به سرهنگ سلطان قلی تاکید کرد: با مردم بودن و در بین مردم بودن مافوق همه ارزشهاست.