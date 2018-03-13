نامگذاری خیابانی به نام مهندس «مهدی بازرگان»

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران موضوع نامگذاری خیابانی به نام مهندس مهدی بازرگانی از سوی احمد مسجدجامعی ارائه شد.

وی در ابتدای سخنان خود در خصوص نامگذاری سالن اصلی شورای اسلامی شهر تهران به نام دکتر عباس شیبانی گفت: تصور من این بود پیشنهادی که برای نامگذاری این سالن دادیم در شورای قبل مطرح و تصویب شود، اما آن طرح در این شورا به تصویب رسید و من از همکارانم بابت این موضوع تشکر می کنم چون ایشان تنها شخصیت بازمانده از شورای عالی انقلاب هم هستند که سال های سال در همین شورا و همین ساختمان فعال بودند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بیان کرد: حال که نامگذاری خیابانی به نام دکتر مصدق به نتیجه رسید، خوب است به نقش مهندس مهدی بازرگان در مبارزه با استعمار انگلیس و مدیریت اعتصابات نفت در دوران انقلاب هم توجه داشت و خیابانی را به نام وی نامگذاری کرد.

وی در این خصوص توضیح داد: مهندس بازرگان دو بار نقش ویژه در خصوص صنعت نفت و مبارزه با استعمار ایفا کرد؛ بار اول از طرف مرحوم دکتر مصدق همراه با گروهی به آبادان رفت و پرچم انگلیس را پایین آورد. بار دوم هم از طرف مرحوم امام مأموریت پیدا کرد به آبادان برود و اعتصاب کارگران شریف صنعت نفت را مدیریت کند تا منجر به صدمه دیدن به مردم نشود. در این مرتبه که مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی نیز همراه ایشان بود وی نقش خود را به خوبی در عرصه نفت ایفا کرد.

مسجدجامعی در پایان گفت: بازرگان اولین نخست وزیر دوران انقلاب هم هست که آقای عباس شیبانی هم سال های طولانی در نهضت ملی همراه و بعدها همکارشان بودند و جا دارد برای ایشان هم اقدامی مناسب انجام گیرد.