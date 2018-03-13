سیاست ما به رسمیت شناختن حقابه کشاورزان است/حذف طرح زوج و فرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی معصوم بیگی پیش از ظهر سه شنبه در بخش پرسش و پاسخ با خبرنگاران در ارتباط با برنامه‌های نوروزی نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه در حوزه طرح نوروزی شش کمیته تشکیل شده است، اظهار داشت: طراحی جدید برای خدمت موثر در نوروز سال ۹۷ داریم و تمام منابع انتظامی در این راستا بسیج شدند.

وی با اشاره به اینکه به لحاظ مدت زمان از ۲۷ اسفندماه ۹۶ تا ابتدای روز ۱۴ فروردین ۹۷ فعالیت داریم اما فعالیت برخی بخش‌ها نیز از ابتدای اسفندماه آغاز می شود، گفت: برای این طرح ۱۵ هزار نفر نیرو در سطح استان بسیج شده است و حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر نیروی آماده به کار نیز داریم.

فعالیت گشت پنهان برای مقابله با سارقان

فرمانده انتظامی استان اصفهان با تاکید بر اینکه ۲۴۲ ایستگاه ویژه ماموریت پلیس در نوروز ایجاد می‌شود، ابراز داشت: تعدادی گشت پنهان از هم اکنون برای مقابله با سارقان فعال است.

وی ادامه داد: در حوزه پیشگیری از جرم، تیم‌های آموزش دیده در سطح استان فعال هستند و یک طرح نیز با عنوان ذوالفقار ۱۳ یا آرامش با هماهنگی استانداری در حال انجام است.

معصوم بیگی با بیان اینکه عمده سرقت های خرد توسط معتادان انجام می‌شود که مکانی برای نگهداری آنها نیست، ابراز داشت: پلیس این افراد را دستگیر و برای دو هزار سخت معتادان سارق و معتادان متهاجر مکانی فراهم شده است که با هماهنگی دستگاه قضایی از روز ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین در این مکان قرار می‌گیرند.

منتفی بودن طرح زوج و فرد تا ۱۴ فروردین ۹۷

فرمانده انتظامی استان اصفهان از منتفی بودن طرح زوج و فرد تا ۱۴ فروردین ۹۷ خبر داد.

وی با اشاره به موضوع چهارشنبه پایان سال تاکید کرد: پلیس به چهارشنبه آخر سال به عنوان یک موضوع اجتماعی می نگرد و معتقد است باید با ساز و کار اجتماعی و کارهای فرهنگی و اجتماعی مدیریت شود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان نقش پدر و مادر را در کنترل فرزندان بسیار موثر خواند و ابراز داشت: ممکن است با همه این تلاش‌ها عده ای امنیت مردم را مخدوش کنند که با طراحی صورت گرفته نیروی انتظامی با این افراد با قوت و قدرت و همه توان برخورد و مقابله می کند.

وی اضافه کرد: با هماهنگی‌های به عمل آمده با دستگاه قضایی افرادی که امنیت مردم را در چهارشنبه پایان سال مخدوش کنند وسیله نقلیه آنها اعم از موتور یا اتومبیل توقیف و این افراد تا پایان سال تعطیلات میهمان پلیس هستند.

تهدید چهارشنبه سوری جدی است

معصوم بیگی با بیان اینکه سال گذشته ۳۹ نفر در چهارشنبه پایان سال مصدوم و یک نفر جان خود را در استان اصفهان از دست داد، ابراز داشت: تهدید چهارشنبه سوری جدی است، سال گذشته در یکی از استان ها یک نفر از کمر قطع شده است چراکه نارنجک در کوله پشتی داشته و بر اثر ضربه ای اتفاق رخ داده است.

وی با درخواست از پدران و مادران که در ساعات سه شنبه آخر سال فرزندان خود را در خانه و در کنار خود نگه دارند، تاکید کرد: باید به کمپین نه به چهارشنبه آخر سال بپیوندیم چرا که این مراسم هیچ سودی برای مردم ندارد و تنها رویه ای تلخ را برای مردم رقم می‌زند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با تاکید بر اینکه تصادف، سرقت، نزاع و درگیری و جرایم مالی دارای فراوانی بیشتری نسبت به دیگر جرائم است، اضافه کرد: کمترین جرم استان اصفهان نیز سرقت مسلحانه از بانک‌ها و طلافروشی‌ها است که به صفر مطلق رسیده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره تجمعات کشاورزان شرق اصفهان گفت: سیاست نیروی انتظامی استان در این زمینه این است که حق آبه کشاورزان را به رسمیت می‌شناسد.

هیچ گونه دستگیری از کشاورزان و فعالان محیط زیست نداشتیم

معصوم بیگی تصریح کرد: نیروی انتظامی به عنوان سخنگوی حقوق مردم در چند روز اخیر در کنار کشاورزان بوده است اما نباید تحرک پذیری در بین کشاورزان ایجاد و حق عمومی به مخاطره بیفتد بر این اساس کشاورزان باید تلاش کنند تا تحت تاثیر جریانات ضد انقلاب قرار نگیرند.

وی اضافه کرد: هیچ گونه دستگیری از کشاورزان و فعالان محیط زیست نداشتیم.

نیروی انتظامی به عنوان سخنگوی حقوق مردم در چند روز اخیر در کنار کشاورزان بوده است و بر این اساس جلسات مختلفی را نیز با معتمدان کشاورزان داشته ایم.