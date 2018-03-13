به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند بعد ازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران باتبریک سالروز تاسیس بنیاد شهید اظهار داشت: امنیت و آسایش ما مدیون ایثارگری و از خودگذشتگی شهدا است و از خدا می‌خواهیم که به ما توفیق خدمات‌رسانی به خانواده شهدا و ایثارگران را بدهد.

وی بیان کرد: مطبوعات و اصحاب رسانه می‌تواند به مدیریت کمک کند و با نقد منصفانه و پرهیز از مطالبی که می‌تواند از دایره نقد خارج شود، استان و جامعه را کمک کند و خوشبختانه در فضای رسانه استان نیز شاهد فضای مطلوب و مناسبی هستیم.

استاندار بوشهر با بیان اینکه باید جانب انصاف را در همه زمینه‌ها رعایت کنیم، رسانه‌ها به عنوان حلقه رابط بین مردم و مسئولان نقش بسیار مهمی در دستور کار دارند.

وی افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت اصلی در استان بوشهر است و جهت‌گیری ما به این سمت است و تا زمان اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام این سیاست را رها نمی‌کنیم.

گراوند با اشاره به اینکه دانشکده دندانپزشکی استان بوشهر چندین سال خوابیده است افزود: این پروژه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و نباید رها شود و بنای ما بر این است که در دو سال این پروژه را جمع کنیم.

تشریح پروژه‌های جدید استان

وی تصریح کرد: پروژه‌های جدید را نیز پیگیری می‌کنیم که متناسب با نیاز استان پیگیری شود و بتوانیم به موفقیت‌های خوبی دست یابیم که یکی از پروژه‌های جدید، راه‌آهن بوشهر - شیراز است.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: این پروژه عیدی بزرگی است که دولت در آستانه سال نو تقدیم مردم بزرگ و خونگرم استان بوشهر کرده است که مجموعه وزارت راه اقدامات خوبی در این زمینه داشته‌اند.

وی از آغاز احداث پارک بزرگ لیان در بوشهر خبر داد و اضافه کرد: در منطقه تنگک‌های بوشهر نیازمند اجرای پروژه‌های جدید و بزرگی هستیم تا سیمای شهر بوشهر عوض شود و مناطق مختلف استان با یک نگاه توزیع منطقی بهبود یابد.

گراوند ادامه داد: اعتبارات در مسیری هزینه خواهد شد که شاهد توسعه همه مناطق به صورت متوازن و رونق نقاط مختلف استان بوشهر باشیم.

اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی

وی به اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: نگاه ما اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است و با حضور در شهرستان‌های مختلف زمینه اجرای طرح‌های جدید و تکمیل طرح‌های راکد و همچنین رفع موانع تولید را در استان‌ها پیگیری کردیم.

استاندار بوشهر از پرداخت تسهیلات رونق تولید خبر داد و بیان کرد: باید پیگیری جدی در همه شهرستان‌ها انجام شود و تصمیمات گرفته شده اجرایی شوند تا بتوانیم تا به اهداف مورد نظر دست یابیم.

وی اظهار داشت: در ۱۱ ماهه امسال ۱۱ درصد کاهش جرایم را داشتیم و در زمینه سرقت‌ها با تلاش نیروی انتظامی شاهد کاهش داشتیم و میزان کشفیات جرایم ۹۵ درصد بوده است.

گراوند با بیان اینکه استان بوشهر یکی از پنج استان امن کشور است، تصریح کرد: استان بوشهر یکی از استان‌های برتر کشور در حوزه ترافیک و امنیت و مبارزه با مواد مخدر است.

ارزیابی مدیران بر اساس اعتبارات ملی

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد شاخص‌های انتصاب مدیران بیان کرد: نگاه ما به قانون است و کارآمدی و سلامت افراد را به عنوان شاخص‌های اصلی در دستور کار داریم.

استاندار بوشهر در مورد ارزیابی مدیران نیز خاطرنشان کرد: جذب اعتبارات ملی یکی از مهمترین شاخص‌ها برای ارزیابی است و وضعیت مدیران در این زمینه ارزیابی می‌شود.