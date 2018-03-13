به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، سی و نهمین جلسه رسمی علنی شورای اسلامی شهر قم به ریاست حسن بختیاری در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مجید اخوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم جزئیات بودجه پیشنهادی سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری برای سال ۱۳۹۷ را مطرح کرد.

در ادامه جلسه نیز لایحه اخذ مجوز بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ سازمان کشتارگاه صنعتی با مبلغ ۵ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان، سازمان میادین میوه و تره‌بار با مبلغ ۲۱ میلیارد تومان، سازمان آرامستان‌ها با مبلغ ۱۶ میلیارد تومان، سازمان پارک‌ها و فضای سبز با مبلغ ۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان، سازمان زیباسازی با مبلغ ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و سازمان مدیریت پسماند با مبلغ ۹ میلیارد و ۴۷ میلیون تومان به تصویب رسید.

سید امیر سامع معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم با اشاره به لایحه بودجه سازمان کشتارگاه‌ها گفت: باتوجه به نوع کار در کشتارگاه و سختی‌هایی که در این کار وجود دارد پیشنهاد می‌شود که بیشترین میزان اضافه کار برای کارکنان کشتارگاه در نظر گرفته شود چراکه کارکنان کشتارگاه باید از نیمه‌های شب تا ظهر روز بعد مشغول کار باشند.

در ادامه، اعضای شورای اسلامی شهر قم، مجوز تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ و بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ سازمان توسعه و عمران را به تصویب رساندند.

مجید اخوان در ادامه توضیحاتی در خصوص مجوز الحاق یک تبصره به مصوبه ارزش معاملاتی ساختمان سال ۱۳۹۷ موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و همچنین درخواست عودت لایحه شماره ۵۸۹۱۹ ارائه داد و در نهایت نیز این دو لایحه تصویب شد.

اعضای شورای اسلامی شهر قم همچنین با تصویب لایحه‌های راه‌اندازی صندوق پروژه به عنوان تأمین منابع مالی پروژه پارکینگ شرقی حرم مطهر(س)، عدم دریافت عوارض تمدید و انتقال پلاک ثبتی ۱۰۷۷۷، کاهش عوارض بابت پلاک ثبتی ۹۴۳/ ۱۹۲۷۱۲۱۰ و لایحه تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ سازمان مدیریت پسماند موافقت کردند و این لایحه‌ها نیز به تصویب رسید.