به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا رضایی پیش از ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه در یک سال اخیر دو میلیون و ۸۵۰ هزار تخلف در سطح استان اصفهان اعمال قانون شده است، گفت: ۴۰ درصد از تخلفات ثبت شده در شهر اصفهان به واسطه دوربینهای ثبت تخلف انجام شده است.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان اضافه کرد: خودروی سیار ثبت تخلفات در محدوده مرکزی شهر اصفهان راهاندازی شده است که با تردد در محورهای مرکزی شهر تخلفات حاشیه خیابانها را شناسایی و ثبت میکند.
شهروندان مراقب سارقان خرد در وسایل حمل و نقل عمومی باشند
در ادامه رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان نیز با بیان اینکه سرقتهای مسلحانه از بانکها و طلافروشیهای استان اصفهان به صفر رسیده است اما شهروندان و هماستانیهای عزیز باید مراقب سارقان خرد باشند، ابرازداشت: به طور معمول در روزهای پایانی سال شاهد افزایش سرقتهای خرد هستیم و بر این اساس شهروندان باید هنگام حضور در سیستم حمل و نقل عمومی و یا خرید مراقب قصد سوء این افراد باشند که به بهانههای مختلف به آنها نزدیک میشوند.
سرهنگ ستار خسروی همچنین درباره کشفیات زمینخواری در استان اصفهان ابراز داشت: در این بازه زمانی در استان اصفهان ۵۴۸ هزار متر مربع زمین دولتی متصرفی و ۵۳ زمینخوار نیز شناسایی و دستگیر شدند.
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