به گزارش خبرنگار مهر، سید دانیال محبی در ادامه بازدید از طرح های عمرانی منطقه سیستان عصر امروز از بازارچه و پایانه مرزی میلک بازدید کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان در این بازدید تعامل و همکاری قانونمند با مردم و تجار افغانستانی را مورد تاکید قرار داد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان دارای مشترکات دینی، فرهنگی و زبانی بسیاری هستند و مردم دو کشور با هم قرابت های فامیلی دارند، از ان موارد به عنوان یک ظرفیت بی نظیر برای توسعه روابط بین دو کشور یاد کرد.

محبی همچنین تسهیل در ترانزیت و صادرات و واردات انواع کالا از طریق مرز «میلک» را خواستار شد.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: توسعه بندر چابهار وابسته به توسعه مرز «میلک» است که باید همه زیرساخت ها و شرایط این مهم با هم افزایی بین دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

گفتنی است پایانه مرزی میلک در محدوده شهرستان هیرمند واقع شده که با شهر «زرنج» ولایت «نیمروز» افغانستان هم مرز است.