تنظیم و کنترل بازار در ایام تعطیلات نوروز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی بعد از ظهر سه شنبه در نشست ستاد خدمات سفر استان افزود: بحث قیمت ها بسیار مهم است و نظارت بر قیمت ها نیز مورد تاکید است و شبکه عرضه نیز باید کارآمد باشد.

احمدی با اشاره به اهمیت فعالیت عابر بانک ها در ایام نوروز، اظهار کرد: باید در کل استان بانک ها به شکل فعال پای کار باشند و خودپردازها با تمام توان به خدمات دهی بپردازند.

احمدی بر پوشش امدادی و اطلاع رسانی در نقاط حادثه خیز استان تاکید کرد و بیان داشت: همچنین تامین امنیت محل اسکان مسافران ضروری است.

احمدی با تاکید بر نظارت به حوزه اسکان در مدارس و مهمان سراهای دولتی، بیان داشت: اسکان در این حوزه باید قانونی و با در نظر گرفتن پوشش جامعه هدف باشد.

استاندار با اشاره به اهمیت نشاط بخشی در ایام نوروز گفت: با رعایت آداب اجتماعی و احترام جانباختگان سانحه سقوط هواپیما، به شکل متعارف و متوازن تزریق نشاط و امید در نوروز اجرایی شود.

وی افزود: همچنین برخورد مطلوب با گردشگران در استان ضروری است و باید سعی شود که در باب اداری و اجتماعی مروج روحیه تکریم و مهمان نوازی باشیم و برای مردم استان و گردشگران فضای خوب فراهم کنیم.