برگزاری طرح «آرامش بهاری» در ۱۰ بقعه متبرکه شهرستان تویسرکان

حمید رضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اجرای طرح نوروزی آرامش بهاری در امامزادگان و بقاع متبرکه شهرستان تویسرکان اظهار کرد: طرح نوروزی آرامش بهاری به منظور ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی و میزبانی شایسته از زائران و مسافران نوروزی در ۱۰ امامزاده و بقعه متبرکه تویسرکان برگزار می‌شود.

نوروزی افزود: طرح نوروزی آرامش بهاری با هدف تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، تقویت باورهای دینی و مذهبی، تبلیغ و ترویج سنتهای اصیل اسلامی در عید نوروز و خدمت‌رسانی مطلوب به زائران اماکن متبرکه همه ساله برگزار می‌شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تویسرکان افزود: اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی با نصب بنر برای مسافرین و زائرین انجام گرفته و امسال این برنامه در ۱۰ بقعه و امامزاده واجب التعظیم حیقوق نبی(ع) شهر تویسرکان، ابراهیم(ع) شهر تویسرکان، ناصر(ع) روستای زیوج، زید(ع) روستای شاهزید، محمد(ع) روستای شان آباد، بابا پیر علی(ع) شهر فرسفج، علی اصغر(ع) روستای ولاشجرد، اسماعیل(ع) شهر تویسرکان، عبدالله(ع) روستای آرتیمان، ابراهیم(ع) رودآور، برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در اجرای طرح نورزی آرامش بهاری از روحانیون و مبلغان آموزش دیده اعزامی از مرکز اعزام مبلغ سازمان اوقاف و مبلغین بومی نیز استفاده خواهد شد، گفت: با حضور مبلغین روحانی، برنامه‌های مختلف فرهنگی در سطح امامزادگان با برپایی خیمه‌های معرفت اجرایی می‌شود.

رئیس اداره اوقاف شهرستان تویسرکان با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های ویژه طرح آرامش بهاری که هر سال با استقبال بی نظیر زائران همراه می‌شود، خیمه‌های معرفت است، اضافه کرد: امسال خیمه‌های معرفت در امامزادگان شامل غرفه گفتمان دینی، غرفه عفاف و حجاب، غرفه پاسخگویی به مسائل شرعی با حضور روحانیون مبلغ، غرفه کودکان (با عنوان قرآن بخوان و جایزه بگیر و غرفه نقاشی) و غرفه همه واقف باشیم به منظور معرفی وقف و آثار و برکات آن است.

وی به توزیع سبد کالایی در بین خانواده های نیازمند شهرستان در آستانه عید نوروز نیز اشاره کرد و افزود: ۵۰ بسته سبد کالایی به ارزش ۸ میلیون تومان در بین خانواده های نیازمند این شهرستان توزیع شد.