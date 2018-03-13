امسال ۲۲۰۰ یادواره شهدا در استان یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن فاضلی بعدازظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به برگزاری مستمر یادواره شهدا در استان یزد اظهار داشت: در سال جاری بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ یادواره و یادبود برای شهدای استان یزد برگزار شده که اغلب آنها مردمی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در اغلب شهرستان‌های استان یزد، حسینیه هایی به نام شهدا توسط خانواده های شهدا وقف شده است، افزود: بیشتر برنامه های مرتبط با یادبود و یادواره های شهدا در این حسینیه ها برگزار می شود.

فاضلی همچنین از برگزاری یادواره پیام آوران ایثار در سطح استان خبر داد و بیان کرد: ۴۲۳ یادواره در این قالب در سطح استان برگزار شده است.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد با اشاره به گلباران قبور شهدا در طول سال عنوان کرد: در طول سال چهار گلباران به صورت رسمی در چهار فصل انجام می شود که نخستین آنها در بهار و در روز سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، دومین گلباران رسمی در تابستان و در هفته دفاع مقدس، سومین یادواره در فصل پاییز و در روز بسیج و چهارمین گلباران رسمی قبور شهدا نیز در زمستان و در ایام دهه فجر انجام می شود.

فاضلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای ماندگار کردن نام و یاد شهدای استان یزد افزود: کار خاطره نگاری از ۴۴۲ خانواده شهید در استان یزد انجام شده است.

وی همچنین از راه اندازی کانال «ایثار یزد» خبر داد و اظهار داشت: در این کانال که در آن امکان جستجو نیز فراهم است، اطلاعات مربوط به همه شهدای استان یزد شامل عکس، وصیت نامه، زندگینامه و ... بارگذاری شده است.

فاضلی در بخش دیگری از سخنان خود از وجود ۳۳ مدرسه شاهد در استان یزد خبر داد و اظهار داشت: هزار دانش آموز این مدارس طرح شهید هستند و بقیه فرزندان ایثارگران هستند که خوشبختانه ۷۰ درصد آنها نیز از دانش آموزان موفق استان به شمار می روند.