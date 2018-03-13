دعوت سلیقه ای در نشست خبری معاونت خدمات شهری اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که معاونت خدمات شهری اصفهان از نهادهای مهمی محسوب می‌شود که در آستانه نوروز اطلاع رسانی اخبار آن در ارتباط با آماده کردن شهر برای استقبال از مسافران نوروزی برای خبرگزاری های رسمی و رسانه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است اما با توجه به نفوذ برخی افراد به ظاهر رسانه‌ای در سال های اخیر در بدنه شهری اصفهان، امروز شاهد دعوت گزینشی از خبرنگاران در نشست‌ خبری معاونت خدمات شهری بودیم به نوعی که به جز چند خبرنگار بقیه چهره‌ها ناشناس بودند.

در حالیکه روابط عمومی این معاونت مدعی شد که ۶ خبرگزاری و ۶ روزنامه رسمی کشور برای حضور در این نشست دعوت شدند اما به جز یکی از نمایندگان یکی از خبرگزاری‌های رسمی استان جای خالی خبرگزاری‌هایی مانند مهر و برخی دیگر از رسانه‌هایی که به شکل رسمی عنوان خبرگزاری را دارند در این نشست محسوس بود.

مشخص نیست چهره‌های نا آشنایی که در این نشست به مدیر معاونت خدمات شهری به عنوان خبرنگار رسمی خبرگزاری‌ها معرفی شدند از کجا سبز شده‌اند، افرادی که پس از نشست یا همایش نیز هیچ خبری از آنها در رسانه‌ای درج نمی شود و مشخص نیست روابط عمومی مذکور تحت چه عنوانی آنها را در میان بی خبری مسئولان اصلی این نهادها به نشست خبری دعوت می کند.

دعوت سلیقه ای روابط عمومی خدمات شهری در شرایطی رقم خورد که خبرنگار مهر با توجه به رسالت خبری خود که مهمترین اتفاقات شهری توسط این معاونت در ایام عید رقم می خورد در این نشست حاضر شد تا دغدغه های مردم را مطرح و خدمات این معاونت را هم اطلاع رسانی کند که متاسفانه با برخورد غیرحرفه ای روابط عمومی این معاونت مواجه شد.

انتظار خبرگزاری مهر از این نهاد خدمت گذار و پاسخگو این است که همواره همچون گذشته تدبیری بیندیشد که اطلاع رسانی دقیق، سریع و شفاف به مردم محقق شود.

البته این موضوع از شان و جایگاه معاون خدمات شهری اصفهان نزد خبرگزاری مهر نمی کاهد بلکه اهتمام ما را دو چندان می کند تا در مسیر اطلاع رسانی کوشش بیشتر برای پوشش اخبار نهادهای خدمت گذار داشته باشیم.

گرچه پس از این نشست مدیر معاونت خدمات شهری چندین بار از جانب خود از برخورد ناشایست این فرد عذرخواهی کرد اما مسئول روابط عمومی این نهاد بر این احترام نیز وقعی ننهاده و باز، با برخورد ناشایستی دیگر به طعنه ابراز داشت که «من از کل مسئولان شهری عذرخواهی می کنم چرا که باید با عجله مدیر را برای جلسه‌ای همراه خود ببرم».

دعوت گزینشی نامناسب از سوی برخی افرادی که به اسم خبرنگار و با یکی یا دو سال (و گاه چند ماه) کار خبری کم بار در رسانه‌ها به روابط عمومی های استان نفوذ کرده‌اند، موجب عدم پوشش صحیح اخبار این نهادها می‌شود که این امر در ارائه پیشنهاد یا انتقاد و در نتیجه عملکرد صحیح این نهادها نیز تاثیر بسزایی دارد به ویژه که عملکرد این سازمان ها در تامین رفاه عمومی مردم شهر تاثیر بسیار دارد.