روحانیون در قبال حفظ سلامت و صیانت از انقلاب سکوت نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس دشتی بعد از ظهر سهشنبه در دانشگاه علوم پزشکی در ششمین کارگاه ائمه جماعات دانشگاه ضمن تبریک ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و نیز پیشاپیش تبریک سال جدید گفت: با توجه به پیشرفتهایی که در عرصههای علمی، اقتصادی و اجتماعی در این چهار دهه انقلاب اسلامی داشتهایم باعث شده تا نظام اسلامی الگوی مستضعفین جهان باشد.
وی اضافه کرد: ایران اسلامی امروز بهعنوان ام القرای جهان اسلامی میدرخشد، پس طبیعی است که استکبار جهانی از ملت ما عصبانی باشد چون بیداری ملتهای دیگر منافع آنها را به خطر انداخته است.
دشتی افزود: با وجود همه دشمنیها علیه انقلاب بهویژه روحانیت، روحانیت همچنان مورد رجوع و اعتماد مردم است. البته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مردم توقعات زیادی از حوزههای علمیه و روحانیت دارند و این رسالت سنگینی است که بر دوش عزیزان روحانی گذاشتهشده است.
رئیس دفتر نهاد رهبری در دانشگاههای استان تصریح کرد: روحانیت در قبال حفظ سلامت و صیانت از انقلاب نباید بیتفاوت باشد و باید در حفظ آن از انحراف تلاش کند، هم حضرت امام (ره) و هم مقام معظم رهبری از حوزههای علمیه انقلابی گری را مطالبه کردهاند و تربیتشدگان حوزههای علمیه باید هم به نیازهای جامعه و نیز نظام پاسخگو باشند و هم در بدنه جامعه صیانت کنند از مبانی دینی و آموزههای اسلام ناب باشد و در برابر سیل ویرانگر شبهات نباید ساکت بود.
وی گفت: زمانی روحانیون میتوانند پاسخگو باشند که از مبانی علمی و نظری قوی و از بصیرت لازم و کافی برخوردار باشند. فرد بصیر و انقلابی نسبت به مشکلات اخلاقی و معنوی جامعه دغدغه دارد و برای آن به راهکار فکر میکند، اصلیترین راهکار اصلاح فرهنگی، تربیت نیروی دغدغه مند در محیطهای دانشجویی است. امروز عدهای عالِم هستند اما فقط برای رشد خود تلاش میکنند به همین علت نسبت به مباحث جامعه و انقلاب توجه ندارند.
دشتی خاطرنشان کرد: ما مدیون شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس هستیم آنها در روز قیامت از ما میپرسند که برای دین چه کردهاید؟ ما جان خود را دادهایم حالا شما در امنیت برای دین و فرهنگ چه کردهاید؟ ما باید خودمان را در محضر خداوند متعال ببینیم و خودمان را به مسئله تبلیغ و دغدغههای دینی مسئول بدانیم و در این راه از هیچ فعالیتی دریغ نکنیم.
وی در پایان از رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر که همواره پشتیبان و پیگیر مسائل فرهنگی و اقامه نماز جماعت در سطح دانشگاه هستند تقدیر و تشکر به عمل آوردند.
نظر شما