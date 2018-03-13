کشف ۴۴ هزار عدد ترقه و مواد محترقه در دماوند/ ۱۷ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن محمدی عصر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال و امکان سوء استفاده افراد فرصت طلب و سودجو، طرح برخورد با توزیع کنندگان مواد محترقه به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

محمدی افزود: در این راستا مأموران انتظامی این فرماندهی با تحقیقات میدانی افراد شاغل در صنوف و مغازه‌ها را که در زمینه خرید و فروش مواد محترقه فعالیت داشت را شناسایی کردند.

وی در ادامه بیان داشت: مأموران انتظامی ضمن هماهنگی با مراجع قضایی و اجرای عملیات‌های مشترک پلیسی در بازرسی از مغازه‌ها و صنوف مزبور تعداد ۴۴ هزار و ۳۵۹ عدد انواع مواد محترقه کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی دماوند با اشاره به دستگیری ۱۷ نفر و معرفی آنان به مقام قضایی از والدین خواست در ایام پایانی سال بر رفتار فرزندان خود نظارت بیشتری داشته و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت توزیع کنندگان مواد محترقه مراتب را در سریع‌ترین زمان با تماس تلفنی به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گزارش کنند.

وی در پایان گفت: شهروندان عزیز لازم است توصیه های پلیس را در این زمینه بسیار جدی بگیرند و از انجام هرگونه رفتار هنجار شکن و رفتارهایی که با قانون مغایرت دارد را انجام ندهند تا انشااله پایان سال خوشی را داشته باشیم و در کمال صحت، سلامت و آرامش به سال جدید وارد شویم.