شن سا با پیروزی مقابل علم و ادب یک گام دیگر به قهرمانی نزدیکتر شد/ شکست تام ایران خودرو مقابل راه آهن

به گزارش خبرنگارمهرهفته بیست ویکم رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشورعصر امروز با انجام هفت دیدار در شهرهای مختلف کشورپیگیری شد که درحساسترین دیدار این هفته تیم شن سای ساوه صدرنشین مسابقات موفق شد درمشهد با نتیجه 4 بر 3 تیم علم و ادب خراسان را از پیش رو بردارد.

در این دیدارشاگردان "ساویوسوسای" برزیلی مقابل یاران حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال با انگیزه بالا به میدان رفتند و با کسب پیروزی گامی بلند برای قهرمانی در این رقابتها برداشتند.

اما تام ایران خودرو که نزدیکترین رقیب شن سا به شمار می رود ، درتهران با نتیجه 6 بر 2مقابل راه آهن شکست خورد تا فاصله امتیازهای خود را با تیم صدرنشین لیگ برتر فوتسال بیشترکند.

نتایج سایر دیدارهای این هفنه رقابتهای لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است :

راه ساری 2- فجر قائم گلو گاه 4

شهید منصوری 3 - سازمان بازرگانی 2

ارم کیش قم 4 - پست اصفهان یک

صدرای شیراز 4 – استقلال تهران 3

دانشگاه آزاد اسلامی 6 – هیات فوتبال گیلان 2



