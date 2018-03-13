چهارشنبه سوری رباط کریم با مصدومیت ۲نوجوان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله زاده پاشاکی عصر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چهارشنبه آخر سال همواره مشکلاتی از این قبیل را برای افراد و جوانانی که مبادرت به استفاده از این مواد محترقه می کنند به بار می آورد.

پاشاکی افزود: متاسفانه در پی استفاده از مواد محترقه ۲ نوجوان ۱۸ ساله رباط کریمی دچار حادثه شدند.

فرمانده انتظامی رباط کریم در ادامه با بیان اینکه این ۲ نوجوان از ناحیه دست و صورت مصدوم شده اند گفت: متاسفانه این دو نوجوان با وجود هشدارهایی که به صورت مداوم توسط پلیس و سایر رسانه ها داده می شود با بی توجهی و بی احتیاطی دچار حادثه شده اند.

وی با اشاره به اینکه به شهروندان توصیه می کنیم که همه جوانب را مد نظر داشته باشند گفت: غالبا بر اساس تجربه سال های گذشته افراد صدمه دیده عمدتا جوان و نوجوان بوده اند که بر اثر سهل انگاری و هیجان بیش از حد دچار حادثه شده بودند.

پاشاکی در پایان بیان داشت: انجام اعمالی که در این شب توسط برخی از افراد هنجار شکن انجام می شود هرچند که با حوادث و تلفات جانی و مالی همراه نباشد اما آلودگی های شدید صوتی ناشی از انفجار مواد محترقه تا پاسی از شب باعث سلب آسایش شهروندان در نقاط مختلف شهر می شود لذا خواهشمندیم که به این نکات توجه کنند و از خانواده ها می خواهیم کاملا مراقب فرزندان خود باشند تا انشااله پایان سال خوشی را داشته باشیم.

