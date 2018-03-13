بزرگداشت روز شهدا سبب آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله امیری عصر سه شنبه طی مراسمی که در مزار شهدای این شهرستان برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: ۲۲ اسفند ماه مصادف است با روز ملی شهدا که در این روز با حضور در مزار شهدای گمنام پردیس، بومهن، جاجرود و ادای احترام به مقام شامخ شهدا انجام شد.

امیری افزود: این حرکت نمادین و فرهنگی آیینی جهت بزرگداشت مقام شهدا است و باعث توجه و آشنایی نسل های جوان با فرهنگ ایثار و شهادت خواهد شد و امروز مزار ۱۱شهید گمنام در سطح شهرستان گل افشانی شد.

وی افزود در سال ۱۳۸۳ با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت ارائه خدمات به خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و انجام امورات فرهنگی با موضوعات ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به فرمان امام خمینی (ره) این روز را روز ملی شهدا نامگذاری کردند و به بنیاد شهید اختصاص یافت و هرساله با گرامیداشت این روز و یاد و خاطره شهدا سعی بر این داریم که از ایثار و از خود گذشتگی این شهدای والا مقام تقدیر کنیم هرچند که هیچ تقدیری نمی تواند پاسخگوی این حجم ایثار و فداکاری باشد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران پردیس در ادامه با اشاره به اینکه شهیدان شناسنامه پرافتخار این مرز و بوم محسوب می شوند گفت: با گرامیداشت و زنده نگه داشتن این روز می توانیم کمی از آلام فقدان این عزیزان را خانواده هایشان کمتر کنیم و ارج دادن به شهدا راهی است جهت ادامه مسیر این ایثارگران و امیدواریم جوانان و نسل جوان ما با الگوبرداری از این شهدا راه را برای ادامه مسیر آنان فراهم کنند.