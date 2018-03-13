آتش نشانان در ۱۰ نقطه شلوغ شهر ارومیه حضور دارند

ابراهیم شاد قوشچی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر در ۱۰ نقطه شلوغ و حساس شهر آتش نشانان به همراه تجهیزات به صورت سیار و ثابت حضور دارند اظهارداشت: آتش نشانان از شب گذشته در آماده باش هستند.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از تشدید حادثه در نقاط شلوغ شهری موتور سیکلت های سیار حاضر خواهند شد گفت: ۳ دستگاه موتور سیکلت در سطح شهر و یک دستگاه چهارچرخ در محل های پر تردد در این روز مشغول به گشت زنی خواهند شد.

شادقوشچی عنوان کرد: گشت های سیار نیز در نقاط پر تردد شهر چون میدان انقلاب، خیابان امام خمینی(ره)، سرداران ، شهید بهشتی و خیام و عطایی مستقر خواهند ش.

وی با بیان اینکه میانگین زمان رسیدن ماموران آتش نشانی به محل حادثه ۵ دقیقه است،گفت: در این روز و با وجود ترافیک سنگین داخل شهر مدت زمان رسیدن افزایش خواهد داشت ولی حضور موتور سیکلت های سیار در داخل شهر کمک رسان است.

شادقوشچی با توصیه بر این نکته که درچهارشنبه آخرسال شهروندان قبل از ترک محل از خاموش بودن آتش مطمئن شوند، توصیه کرد: برای ایمنی بیشتر در محل برپایی مراسم چهارشنبه سوری و در کنار آتش حتما یک کپسول خاموش کن و یا حداقل چند سطل آب را قرار دهند و همچنین از پرتاپ مواد محترقه و آتش‌ زا به داخل آتش و همچنین ریختن مایعات قابل اشتعال مانند بنزین خودداری کنند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه افزود: همچنین جهت پیگیری از حوادث و فرهنگسازی در این خصوص، تعداد ۱۶ هزار دانش آموز از ابتدای سال تا تاکنون آموزش های لازم جهت پیشگیری از حوادث را گذرانده اند.

وی با بیان اینکه از صبح امروز دو مورد آتش سوزی منزل و اعزامی به بیمارستان اتفاق افتاده است عنوان کرد: امروز شاهد یک حادثه بودیم که موجب آسیب جدی به یک جوان ۲۷ ساله شد.

شادقوشچی اضافه کرد: جوان ۲۷ ساله در حین حمل مواد محترقه دست ساز براثر انفجار به شدت زخمی و از ناحیه شکم، دست و چشم مصدوم و پس از انتقال به بیمارستان چشم او تخلیه شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه اضافه کرد: شدت انفجار به حدی بوده که موجب شکسته شدن شیشه مغازه های اطراف شد.

وی در خصوص علت بروز این حادثه گفت: مواد محترقه دست ساز بسیار خطرناک است و با جرقه خفیف منفجر می شود و در این حادثه الکتریسیته لباس فرد موجب انفجار مواد محترقه شده است.