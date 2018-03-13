حوادث چهارشنبه سوری نسبت به چند سال قبل کمتر از نصف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حجت در بازدید از ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران گفت: حضور در مرکز فرماندهی آتش نشانی موجب دلگرمی بوده است. از دوستان خواهش می کنم امکانات این مجموعه را با مردم در میان بگذارند تا در آنها با وجود این امکانات اطمینان خاطر حاصل شود.

وی افزود: سیستم های آتش نشانی ما جزو پیشرفته ترین سیستم های دنیا است و زمان تماس تا حرکت و رسیدن به مقصد در کوتاه ترین مدت اتفاق می افتد.

معاون شهرداری تهران با تاکید بر ضرورت احتیاط خانواده ها گفت: برای اینکه شاهد حداقل حوادث در چهارشنبه سوری باشیم نیاز به این است که همه شهروندان موارد ایمنی را رعایت کنند. در این شب که شب شادی مردم است بیش از همه خانواده ها باید مراقب باشند.

حجت افزود: میزان حوادث نسبت به سالهای گذشته بسیار کاهش یافته و ما شاهدیم که تعداد صداهای ناهنجار چه در امشب و چه در شب های پیش بسیار کم بوده است.

وی با بیان اینکه فرهنگسازی خوبی در این سالها صورت گرفته، افزود: امیدوارم امشب حادثه خاصی پیش نیاید و شهروندان به سلامت به استقبال نوروز بروند.