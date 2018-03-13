رجوع دولت به نمایندگان برای دریافت انصراف خلاف است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ذوالنور در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۲۲ اسفندماه) در تذکری شفاهی خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی، گفت: آقای وکیلی دوشنبه را جزء مهلت قرار داده اند؛ روزی که نمایندگان دولت و مجلس با یکدیگر جلسه داشتند و آن رو جزء یک هفته حساب کرده شده و روز شهادت و پنج شنبه و جمعه را نیز کسر کردند و عنوان شد که یک هفته کاری ملاک است.

نماینده‌ مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: بر این اساس اگر بخواهیم بر همان اساس کار کنیم، دوشنبه جلسه با دولت برگزار شده و با کسر دو روز، امروز مهلت وجود دارد برای تکمیل امضاها که آقایان از انصرافشان برگشته اند و مجددا به سوال مراجعه کردند که باید پذیرفته شود.

وی ادامه داد: در این بین اگر مبنا یک هفته باشد و دوشنبه ای که جلسه نیز برگزار شد و البته دولت انصراف ها را دوشنبه تحویل داده باشد، بنابراین در وقت معین نیاورده و سوال به قوت خودش باقی است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: همچنین دولت حق ندارد انصراف بگیرد بلکه نماینده سوال به هیات رییسه می دهد و بر این اساس انصرافش را نیز تحویل می دهد.

ذوالنور اظهار کرد: اگر این موضوع حل نشود، آنچه اتفاق افتاده و به نمایندگان چه چیزی گفته شده، همچنین تهدیدهایی که صورت گرفته و قول هایی که داده اند را رسانه ای خواهم کرد که کتاب مثنوی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت وقتی به جان نمایندگان می افتد و دیگران را واسطه می کند؛ وقتی پنج وزیر با نماینده ای ارتباط داشته اند تا سوال را پس بگیرد امری خلاف آیین نامه است. اگر نماینده ای از سوال منصرف شده باید انصرافش را به هیات رییسه تقدیم کند نه اینکه فرم ها را دولت دقیقه ۹۰ به هیات رییسه و به صورت یکجا تحویل دهد و افرادی که امضا کرده اند فرصتی برای تجدید نظر نداشته باشند.

نماینده‌ مردم قم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر این اساس اینکه دولت به سراغ نمایندگان رفته خلاف است و هیات رییسه نیز تخلف کرده که از دولت انصراف را پذیرفته است. در این بین نیز باید اذعان کرد وحشتی ندارد که آقای رییس جمهور در جمع نمایندگان مردم صحبت کند. نمایندگان ۳۰ دقیقه وقت سوال دارند اما وی در این جمع نخبگان طبق آیین نامه می تواند یک ساعت صحبت کند.

همچنین لاریجانی در پاسخ به تذکر ذوالنور، گفت: در این خصوص کاری به دولت نداریم و ورقه هایی که نمایندگان امضا می کنند برایمان ملاک است؛ به عبارتی نماینده ای امضاء پس بگیرد یا اضافه کند مبنا است.

رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این بحث را در هیات رییسه پیگیری خواهیم کرد.