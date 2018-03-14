محسن توسلی خواننده موسیقی انقلابی درباره انتشار قطعه ای با موضوع سالگرد درگذشت یادگار امام خمینی (ره) به خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته روز ۲۵ اسفند ماه قطعه «فرزند مسیحا» با شعر قاسم صرافان، تنظیم امید رهبران و همراهی ارکستر زهی با حضور کریم قربانی نوازنده ویولن سل و پیام طونی نوازنده ویولن و میکس و مستر پویان اعتصامی در حرم حضرت امام خمینی (ره) رونمایی می شود.

وی در پایان بیان کرد: این قطعه پس از رونمایی در حرم بنیانگذار انقلاب در حسینیه جماران تهران نیز رونمایی می شود.

محسن توسلی چندی پیش هم قطعه «بت شکن ها» را به خوانندگی مشترک خود و حامد سلیمان داود همزمان با فرارسیدن میلاد حضرت محمد(ص) و هفته وحدت منتشر کرد. این اثر موسیقایی که با حمایت سفارت جمهوری اسلامی ایرانی در سوریه تولید شده بود از جمله آثاری است که در آن برای اولین بار یک خواننده شیعه در کنار یک خواننده سنی برای هفته وحدت کاری را با هدف مشترک تولید کرده اند.