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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۱۶

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان غربی:

آمار مصدومان چهارشنبه سوری در آذربایجان غربی به ۸۵ نفر رسید

آمار مصدومان چهارشنبه سوری در آذربایجان غربی به ۸۵ نفر رسید

ارومیه – رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان غربی گفت: آمار مصدومان چهارشنبه سوری در استان به ۸۵ نفر رسید.

باقر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا ساعت ۲۰ امشب آخرین آمار مصدومان حوادث چهارشنبه سوری در استان به ۸۵ نفر رسید افزود: از این تعداد مصدومان ۳۸ نفر مربوط به امشب است.

وی با بیان اینکه کل آمار از اول اسفندماه تاکنون ۸۵ مصدوم است عنوان کرد: بیشترین مصدومین در رده سنی ۱۰الی ۲۵ سال است.

بهرامی با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون مورد فوتی نداشتیم اضافه کرد: آخرین آمار مصدومان ساعت ۲۱ امشب قطعی و اعلام خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان غربی گفت: از این تعداد ۷۹ نفر مرد و ۶ نفر زن بوده اند و یک نفر نیز قطع عضو داشته ایم.

کد مطلب 4251327

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