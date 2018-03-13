آمار مصدومان چهارشنبه سوری در آذربایجان غربی به ۸۵ نفر رسید

باقر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا ساعت ۲۰ امشب آخرین آمار مصدومان حوادث چهارشنبه سوری در استان به ۸۵ نفر رسید افزود: از این تعداد مصدومان ۳۸ نفر مربوط به امشب است.

وی با بیان اینکه کل آمار از اول اسفندماه تاکنون ۸۵ مصدوم است عنوان کرد: بیشترین مصدومین در رده سنی ۱۰الی ۲۵ سال است.

بهرامی با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون مورد فوتی نداشتیم اضافه کرد: آخرین آمار مصدومان ساعت ۲۱ امشب قطعی و اعلام خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان غربی گفت: از این تعداد ۷۹ نفر مرد و ۶ نفر زن بوده اند و یک نفر نیز قطع عضو داشته ایم.