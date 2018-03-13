به گزارش خبرنگار مهر، احمد طهرانی روز سه شنبه در کارگروه تخصصی امور فرهنگی و اجتماعی شهرستان خمین، اظهار کرد: افزایش آسیب های اجتماعی و بروز آسیب های نوپدید در جامعه نشان دهنده نوعی کم کاری و خلا در دستگاه های فرهنگی است.

وی ادامه داد: راهکارهای موثر بر کنترل آسیب های اجتماعی و اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و به صورت دقیق اجرایی شود.

سرپرست فرمانداری شهرستان خمین بیان کرد: تعامل و انسجام دستگاه های اجرایی در فرهنگ سازی و آموزش‌های لازم در راستای مقابله با آسیب های اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و نیازمند عزم ملی و همگانی است.

طهرانی توجه به افزایش سرمایه های اجتماعی را مهم دانست و خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش در کاهش آسیب های اجتماعی و جلوگیری از رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان و همچنین افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه نقش بی بدلیلی دارد و با توجه به بروز آسیب های نوپدید در میان این قشر، نیازمند یک تحول بنیادین است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره گل های محمدی و فاطمی در نیمه اول سال آینده در شهرستان خمین، بیان کرد: هدف از اجرای این جشنواره قرآنی، تقویت مسائل دینی و اعتقادی در دانش آموزان است که اثر گذاری مطلوب این جشنوارها، وحدت و تعامل دستگاه های اجرایی را می طلبد.

سرپرست فرمانداری شهرستان خمین تصریح کرد: در اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی و همچنین پاسخگویی به شبهات دینی، باید از اساتید مجرب و دارای قدرت علمی بالا بهره گرفت، تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

طهرانی ارزیابی از عملکرد برنامه های فرهنگی و اجتماعی را ضروری دانست و گفت: ضمن اجرای برنامه های فرهنگی باید از عملکرد برنامه ها ارزیابی نیز صورت بگیرد، تا بتوانیم از اثربخشی و کیفیت برنامه ها نیز آگاهی داشته باشیم.