  1. استانها
  2. مرکزی
۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۲۲:۰۳

سرپرست فرمانداری خمین عنوان کرد؛

لزوم افزایش عملکرد فرهنگی دستگاه‌ها برای مقابله با معضلات اجتماعی

لزوم افزایش عملکرد فرهنگی دستگاه‌ها برای مقابله با معضلات اجتماعی

خمین- سرپرست فرمانداری شهرستان خمین گفت: کارکردهای فرهنگی دستگاه های اجرایی شهرستان خمین در راستای مقابله با آسیب های اجتماعی بایستی افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طهرانی روز سه شنبه در کارگروه تخصصی امور فرهنگی و اجتماعی شهرستان خمین، اظهار کرد: افزایش آسیب های اجتماعی و بروز آسیب های نوپدید در جامعه  نشان دهنده  نوعی کم کاری و خلا در دستگاه های فرهنگی است.

وی ادامه داد: راهکارهای موثر بر کنترل آسیب های اجتماعی و اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و به صورت دقیق اجرایی شود.

سرپرست فرمانداری شهرستان خمین بیان کرد: تعامل و انسجام دستگاه های اجرایی در فرهنگ سازی و آموزش‌های لازم در راستای مقابله با آسیب های اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و نیازمند عزم ملی و همگانی است.

طهرانی توجه به افزایش سرمایه های اجتماعی را مهم دانست و خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش در کاهش آسیب های اجتماعی و جلوگیری از رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان و همچنین افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه نقش بی بدلیلی دارد و با توجه به بروز آسیب های نوپدید در میان این قشر، نیازمند یک تحول بنیادین است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره گل های محمدی و فاطمی در نیمه اول سال آینده در شهرستان خمین، بیان کرد:  هدف از اجرای این جشنواره قرآنی، تقویت مسائل  دینی و اعتقادی در دانش آموزان است که اثر گذاری مطلوب این جشنوارها، وحدت و تعامل دستگاه های اجرایی را می طلبد.

سرپرست فرمانداری شهرستان خمین تصریح کرد: در اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی و همچنین پاسخگویی به شبهات دینی، باید از اساتید مجرب و دارای قدرت علمی بالا بهره گرفت، تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

طهرانی ارزیابی از عملکرد برنامه های فرهنگی و اجتماعی را ضروری دانست و گفت: ضمن اجرای برنامه های فرهنگی باید از عملکرد برنامه ها ارزیابی نیز صورت بگیرد، تا بتوانیم از اثربخشی و کیفیت برنامه ها نیز آگاهی داشته باشیم.

کد مطلب 4251379

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه