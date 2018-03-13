دومین مورد قطع عضو چهارشنبه آخر سال در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی پیش یک جوان ۲۱ ساله کرمانشاهی بر اثر انفجار مواد محترقه دچار سوختگی شد.

این جوان به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه منتقل شد.

بند انگشت میانه دست راست این جوان کرمانشاهی بر اثر شدت جراحات وارده قطع شد.