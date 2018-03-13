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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۲۲:۱۶

حوادث چهارشنبه آخر سال /

دومین مورد قطع عضو چهارشنبه آخر سال در کرمانشاه

دومین مورد قطع عضو چهارشنبه آخر سال در کرمانشاه

کرمانشاه- یک جوان ۲۱ ساله کرمانشاهی بر اثر انفجار مواد محترقه دچار سوختگی و قطع عضو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی پیش یک جوان ۲۱ ساله کرمانشاهی بر اثر انفجار مواد محترقه دچار سوختگی شد.

این جوان به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه منتقل شد.

بند انگشت میانه دست راست این جوان کرمانشاهی بر اثر شدت جراحات وارده قطع شد. 

کد مطلب 4251387

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