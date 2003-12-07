دانشجويان ممتاز دانشگاه مذاهب اسلامي تقدير شدند





به گزارش خبرنگار فرهنگي " مهر" درابتداي اين مراسم ، حجت الاسلام والمسلمين واعظ زاده خراساني ، دبيركل سابق مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي و بنيانگذار دانشگاه مذاهب اسلامي ، در سخناني با اشاره به ضرورت هاي وجود چنين دانشگاهي با رسالت هاي از پيش تعريف شده ، گفت : اهداف والا و متعالي اين دانشگاه مي طلبد كه براي رشد كمي و كيفي آن تلاشهاي مضاعفي صورت گيرد .

وي با اشاره به جاذبه هاي معنوي دانشگاه مذاهب و جذب جوانان جوياي معنويت ، مستعد و باهدف به آن ، اظهار داشت : امتيار ارزشمند اين دانشگاه نسبت به دانشگاههاي ديگر در هدف متعالي آن ، يعني پرورش روح و فكر است ، چرا كه دانشگاههاي ديگر تنها به آموزش هاي تئوري اكتفا مي كنند ، اما در اين دانشگاه بيش از آموزش و پرورش مورد توجه است.

بنيانگذار دانشگاه مذاهب اسلامي ، ايجاد تقرب بين مذاهب مختلف و همچنين رسيدن به وحدت و يكپارچگي را از دستاوردهاي فعاليت اين دانشگاه عنوان كرد و افزود : لازم است دانشجويان دانشگاه مذاهب اسلامي به آنچه مي آموزند و احكام ارائه شده ، به درستي عمل كرده و آنها را سرلوحه زندگي خود قرار دهند ، بي ترديد با چنين عملكردي ، نتايج بسيار مثبت فعاليت و راه اندازي اين دانشگاه را به زودي شاهد خواهيم بود .



دكتر جعفر توفيقي وزير علوم ، تحقيقات و فناوري نيز ، با گراميداشت ياد شهداي 16 آذر 1332 و با ابراز خرسندي از فعاليت دانشگاه مذاهب اسلامي گفت : اميدوارم هر روز شاهد گسترش اين دانشگاه درزمينه هاي مختلف باشيم .

وي با تأكيد بر اينكه دانشجويان همواره در طول مقاطع مختلف و حساس تاريخ كشورمان ، نقش تعيين كننده اي داشته اند ، اظهار داشت : به دليل همين نقش آفريني است كه توجه به ارتقاء بينش و دانش معنوي آنان از اهميت فوق العاده اي برخوردار است .

دكتر توفيقي انگيزه و توان دانشجويان را بسيار بالا و ارزشمند عنوان كرد و افزود : لازم است زمينه هاي مطلوب براي ارائه و همچنين تقويت ارزشهاي سازنده و ارزنده كشور را براي اين قشر فراهم آوريم كه دانشگاه مذاهب اسلامي ، يكي از فعاليت هايي است كه در اين راستا انجام شده است .

وي در ادامه به رشد فزاينده بسترهاي علمي در كشور اشاره كرد و گفت : در گذشته شاهد بوديم كه به دليل نبود امكانات مختلف ، دانشجويان براي تحصيلات تكميلي به خارج از كشور اعزام مي شدند ، اما امروزه به تغييرات عمده اي كه در اين زمينه صورت گرفته تنها 150 تا 200 نفر دانشجو در سال به خارج از كشور اعزام مي شوند كه آنهم تنها براي حضور در مجامع بين المللي و توسعه همكاري هاي علمي و فرهنگي است و در كشور ايران زمينه مساعد براي تحصيلات تكميلي در رشته هاي مختلف ، فراهم است .



دكتر توفيقي تصريح كرد : هرگز نبايد فراموش كرد ، وابستگي هاي علمي - فرهنگي ، اولين شكاف براي ايجاد وابستگي هاي سياسي - اقتصادي است و بسيار ضروري است كه همواره از وابستگي علمي - فرهنگي ، پرهيز كنيم .

وزير علوم تحقيقات و فناوري ، تقويت خودباوري ، استقلال ، خود اتكايي را از جمله عناصري عنوان كرد كه در دانشگاهها بايد مورد توجه ويژه قرار گيرند و افزود: تقويت اين عناصر در دانشجويان ، توسعه علمي- فرهنگي در سطح جهان را بدنبال خواهد داشت .

وي رسالت دانشگاه مذاهب اسلامي را براي ايجاد نزديكي بين مذاهب مختلف و تبادل انديشه ها بسيار ارزشمند عنوان كرد و افزود : فعاليت اين دانشگاه در زمينه فرهنگ و رشته هاي علوم انساني و همچنين ، تعليم و تربيت ، پرورش ديني و تقريب بين مذاهب ، نقش ارزنده اي دارد.

وزير علوم ، تحقيقات و فناوري با تأكيد بر اينكه درك مشترك و فهم مشترك از علم و فرهنگ ، لازمه وحدت است ، گفت ، آموزش هاي علمي و فرهنگي حوزه و دانشگاه ، نياز به بازنگري دارد تا با ايجاد زمينه مباحثه ، به وحدت و پايداري برسيم .

دكتر توفيقي با تأكيد بر اينكه در رشته هاي علوم انساني به هيچ عنوان نمي توان دنباله روبود و بايد بر اساس احكام و آموزه هاي ديني خود عمل كنيم .

وزير علوم ، تحقيقات و فناوري تصريح كرد : تهاجم فرهنگي ، تنها زماني كارساز است كه فرهنگ خودمان رانساخته باشيم ، بنابراين لازم است در وزارت علوم ، تمهيداتي انديشيده شود تا در موردارزش ها و فرهنگ و علوم انساني ، كارهاي ارزنده اي انجام شود.

دكتر توفيقي يادآورشد : اين دانشگاه رسالت كليدي و جايگاه ويژه اي دارد و بي ترديد ما هم در وزارت علوم ، در هر زمينه اي كه لازم باشد و توانايي داشته باشيم ، براي توسعه اين دانشگاه ، همكاري خواهيم كرد .

دكتر بي آزار شيرازي ، رئيس دانشگاه مذاهب اسلامي نيز ، با اشاره به اينكه تا كنون 152 نفر از اين دانشگاه فارغ التحصيل شده اند گفت : از ميان آنها 41 نفر در دانشگاههاي معتبر براي تحصيلات تكميلي پذيرفته شده اند ، از جمله 9 نفر دانشگاه تهران ، 1 نفر شهيد بهشتي ، 3 نفر علوم و حديث ، 1 نفر علامه و دانشگاهايي شيراز ، اصفهان ، قم و دانشگاه آزاد نيز دررشته هاي حقوق جزا و جزم ، علوم سياسي ، حقوق بين الملل ، تاريخ ، علوم حديث و ... پذيرفته شده و مراحل تحصيلات تكميلي را طي مي كنند .

در پايان مراسم از 29 نفر از فارغ التحصيلان ممتاز دانشگاه مذاهب اسلامي ، با اهداي هدايايي تقدير شد .

وي انتشار 12 شماره نشريه "فروغ وحدت " ، 24تأليف ، ترجمه و انتشار 24 جلد كتاب از سوي دانشجويان دانشگاه را از جمله فعاليت هاي دانشجويان دانشگاه مذاهب اسلامي عنوان كرد .

گفتني است ، دانشگاه مذاهب اسلامي در سال 1371 با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، بر اساس وحدت امت اسلام و به منظور رشد و نمو علمي وفرهنگي به عنوان كانون تقارب ، تعارف و تبادل نظر علما ، استادان و دانشجويان مذاهب اسلامي تأسيس شده و با 9 رشته فعال ، هر سال از طريق آزمون سراسري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ، دانشجو جذب مي كند .









