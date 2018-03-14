واکنش یک سندیکا به اظهارات معاون امور معدنی وزیر صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر سرقینی معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت سه شنبه شب در آخرین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۶، درباره بحث عرضه و تعیین قیمت ورق فولاد در بورس کالا با بیان اینکه وزارت صنعت با ورود فولاد اهواز و گیلان به بورس کالا کاملا موافق است، گفته بود: «در خصوص حل مشکلات عرضه و قیمت گذاری ورق فولاد، شورای رقابت یک مصوبه را ابلاغ کرد. همزمان با این مصوبه، ما نیز تعرفه واردات ورق را از ۲۰ به ۱۰ درصد کاهش دادیم تا سندیکای لوله و پروفیل به راحتی بتوانند مواد اولیه را تامین کنند اما به یکباره با تغییرات قیمت های جهانی شاهد هستیم که سندیکا اعلام می کند، مصوبه ای را که طی یکسال بررسی از سوی شورای رقابت ابلاغ شده را قبول ندارد.»

اما این اظهارات معاون وزیر صنعت، واکنش دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران را در پی داشت. وی در پاسخ به این اظهارات سرقینی گفت: «جناب سرقینی سندیکا تغییر موضع نداده شما گوش شنوا وتمرکز ندارید! مواضع ما یکسان است ؛رای شورای رقابت برای رفع ظلم انحصار عالی ولی کافی نبود،شما به وظایف خود عمل نکردید»