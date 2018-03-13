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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۲۲:۵۴

آمار مصدومان چهارشنبه سوری در آذربایجان غربی به ۱۷۶ نفر رسید

آمار مصدومان چهارشنبه سوری در آذربایجان غربی به ۱۷۶ نفر رسید

ارومیه_رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان غربی گفت: آخرین آمار مصدومان چهارشنبه سوری امسال به ۱۷۶ نفر رسید.

باقر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمار مصدومین چهارشنبه آخرسال آذربایجان غربی ازساعت ۸صبح تا ۲۱ روز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه به ۱۷۶ نفر  رسید افزود: از این تعداد ۷۲ نفر در ارومیه و ۱۰۴ نفر در شهرستانهای استان دچار مصدومیت با مواد محترقه شده اند.

وی با بیان اینکه متاسفانه از بین مصدومین چهار نفر دچار قطع عضو شده اند افزود: از این تعداد ۱۱۸ نفر مرد و ۵۸ نفر زن بوده اند و بیشترین مصدومین در رده سنی ۱۰الی  ۲۰سال است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه بیشترین نواحی آسیب دیده به ترتیب دست، چشم، سر، گردن و صورت است خاطر نشان کرد: خوشبختانه امسال تا کنون مورد فوتی نداشتیم.

کد مطلب 4251405

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