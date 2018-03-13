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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۲۳:۰۵

در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام شد:

شمار مصدومین چهارشنبه آخر سال استان کردستان به ۷۶ نفر رسید

شمار مصدومین چهارشنبه آخر سال استان کردستان به ۷۶ نفر رسید

سنندج - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: شمار مصدومین و مجروحین حوادث چهارشنبه آخر سال در استان کردستان تا دقایقی قبل به ۷۶ نفر افزایش پیدا کرد.

هومن قصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار مصدومین چهارشنبه آخر سال در استان کردستان، اظهار داشت: شمار مصدومان چهارشنبه آخر سال در استان کردستان به ۷۶ نفر افزایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته تمامی مراکز بهداشتی و درمانی استان کردستان آماده پذیرش مجروحین و مصدومین مرتبط با چهارشنبه آخر سال بودند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان بیان کرد: شهرستان سنندج با ۴۲ مورد بیشترین و شهرستان‌های کامیاران و دهگلان هر کدام با دو مورد کمترین مصدومین چهارشنبه آخر سال را داشتند.

وی با اشاره به وضعیت مصدومین انتقال داده شده به مراکز بهداشتی و درمانی استان کردستان، یادآور شد: خوشبختانه تاکنون هیچ موردی مبنی بر فوت در استان کردستان نداشته ایم.

کد مطلب 4251409

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