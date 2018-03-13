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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۲۳:۱۴

۲۰ مصدوم حوادث چهارشنبه‌سوری در لرستان؛

مصدومیت ۲ زن/ بیشترین آمار مجروحان مربوط به «بروجرد» است

مصدومیت ۲ زن/ بیشترین آمار مجروحان مربوط به «بروجرد» است

خرم‌آباد- رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی لرستان با اشاره به مصدومیت ۲۰ نفر در حوادث چهارشنبه‌سوری گفت: از این تعداد ۲ نفر زن بودند.

حسینعلی رفایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تا ساعت ۲۳ امشب ۲۰ مورد مصدومیت به علت حوادث چهارشنبه سوری به واحد اورژانس مراکز درمانی لرستان مراجعه کرده اند، اظهار داشت: بیشترین آمار مجروحان با ۷ نفر مربوط به شهرستان بروجرد و کمترین آمار مربوط به شهرستان الیگودرز است.

وی یادآور شد: در شهرستان های دیگر همچون کوهدشت، پلدختر، دلفان، سلسله و سپیددشت مصدومی نداشته ایم.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی لرستان با تاکید بر اینکه از ۲۰ مورد مصدومیت ۱۶ مورد مربوط به سوختگی، دو مورد ترومای شکم و دو مورد ترومای چشم بوده است، افزود: دو نفر از مصدومان حوادث چهارشنبه سوری زن بوده اند.

رفایی خاطرنشان کرد: در خرم آباد ۴ مصدوم داشته ایم که سه مورد از آن ها به علت ترومای شکم و چشم بستری شده اند و البته وضعیت آن ها حاد نیست.

کد مطلب 4251410

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