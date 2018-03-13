به گزارش خبرنگار مهر، در حالی تب چهارشنبه سوری فروکش کرد که شاهد مصدومیت تعدادی از شهروندان لرستانی بودیم، مصدومانی که برخی از آن ها سرپایی درمان شدند و برخی دیگر هم در بیمارستان بستری شدند.

آماده باش نیروهای آتش نشانی، اورژانس، بیمارستان ها و مدیریت بحران لرستان باعث شد تا در مواجه با حوادث، به موقع اقدام شود و حضور نیروهای پلیس باعث شود مراسم چهارشنبه سوری در لرستان با حوادث کمتری همراه باشد و شاهد کاهش ۲۴ درصدی مصدومان طی امسال نسبت به سال گذشته باشیم.

اورژانس لرستان آخرین آمار مصدومین چهارشنبه آخر سال ۹۶ لرستان تا ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه ۲۳ اسفند را ۳۶ نفر اعلام کرده است.

۸ نفر در خرم آباد، ۱۱ نفر در بروجرد، ۱۰ نفر در دورود، یک نفر در الیگودرز و ۶ نفر در ازنا در جریان حوادث چهارشنبه سوری دچار مصدومیت شدند که از این تعداد ۵ نفر زن و ۳۱ نفر مرد بوده اند.

۳۳ نفر از مصدومین پس از درمان در مراکز درمانی لرستان ترخیص شدند و ۲ نفر نیز بستری و یک مورد نیز در حال درمان هستند.

در یک حادثه در شهرستان بروجرد دو نفر بر اثر انفجار کپسول پیک نیک دچار مصدومیت شدند؛ در الیگودرز یک مرد ۴۰ ساله دچار مصدومیت شد و در خرم آباد نیز آتش سوزی درختان بلوار «زیباکنار» و سطل زباله ها را شاهد بودیم.

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مدیرکل مدیریت بحران لرستان نیز در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر، به آتش زدن ۵ اصله درخت کاج در بلوار «زیباکنار» خرم‌آباد و ۲۴ سطل زباله و لاستیک در محدوده دریاچه «کیو» اشاره کرد.

رضا آریایی تأکید کرد: عمده مجروحان در حوادث چهارشنبه‌سوری استان دارای سن کم و بین ۶ تا ۱۶ سال هستند.