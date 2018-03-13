  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱:۱۷

شاخص کیفیت هوای تهران در وضعیت «بنفش» قرار گرفت

شاخص کیفیت هوای تهران در وضعیت «بنفش» قرار گرفت

شاخص آنلاین کیفیت هوای تهران در برخی مناطق در وضعیت بنفش(بسیار ناسالم) قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سایت جهانی آلودگی هوای شهرها، در حال حاضر کیفیت هوا در برخی مناطق تهران در وضعیت بنفش قرار گرفته است.

براین اساس شاخص آلودگی هوای تهران در ایستگاههای شهرداری منطقه ۱۱، شادآباد و شهر ری به ترتیب ۲۰۲، ۲۴۰ و ۲۳۵ است.

همچنین شاخص آلودگی هوای تهران در ۹ ایستگاه دیگر در وضعیت قرمز (بسیار ناسالم) است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر سایت پایش آلودگی هوای محیط زیست هوای تهران را در شرایط سالم نشان می دهد و سایت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در بخش شاخص آنلاین با خطا مواجه است.

کد مطلب 4251438

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه