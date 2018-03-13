شاخص کیفیت هوای تهران در وضعیت «بنفش» قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سایت جهانی آلودگی هوای شهرها، در حال حاضر کیفیت هوا در برخی مناطق تهران در وضعیت بنفش قرار گرفته است.

براین اساس شاخص آلودگی هوای تهران در ایستگاههای شهرداری منطقه ۱۱، شادآباد و شهر ری به ترتیب ۲۰۲، ۲۴۰ و ۲۳۵ است.

همچنین شاخص آلودگی هوای تهران در ۹ ایستگاه دیگر در وضعیت قرمز (بسیار ناسالم) است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر سایت پایش آلودگی هوای محیط زیست هوای تهران را در شرایط سالم نشان می دهد و سایت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در بخش شاخص آنلاین با خطا مواجه است.